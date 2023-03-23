Командир «Ахмата» уличил Зеленского во лжи о поездке в Бахмут

23 марта 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не мог посетить Бахмут, считает Апты Алаудинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский физически не мог посетить Бахмут (Артемовск), так как за город идут ожесточенные бои. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. В эфире телеканала «Россия 1» он предположил, что Зеленский мог «оказаться в Бахмуте» только с помощью мультипликационного видео в его бункере. «В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». 23 марта президент Украины заявил, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. По словам Зеленского, он вручил награды бойцам, ведущим бои за Бахмут. При этом, как заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, российскими бойцами контролируется 70% территории города.

Президент Украины Владимир Зеленский физически не мог посетить Бахмут (Артемовск), так как за город идут ожесточенные бои. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. В эфире телеканала «Россия 1» он предположил, что Зеленский мог «оказаться в Бахмуте» только с помощью мультипликационного видео в его бункере. «В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». 23 марта президент Украины заявил, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. По словам Зеленского, он вручил награды бойцам, ведущим бои за Бахмут. При этом, как заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, российскими бойцами контролируется 70% территории города.