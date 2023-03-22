22 марта 2023

Тюменских врачей предупредили о возможной вспышке опасного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Тюменской области предлагают вакцинироваться от кори Фото:

Врачей тюменских поликлиник предупредили о том, что в ближайшее время регион может столкнуться с резким ростом заболеваемости корью. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному департаменту здравоохранения.

«Руководители больниц и поликлиник Тюменской области предупредили подчиненных о том, что в ближайшее время ситуация с заболеваемостью корью в регионе может измениться. И не в лучшую сторону. Медиков призвали готовиться к подобному развитию событий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что врачи активно предлагают тюменцам вакцинироваться от коронавируса. «Это планомерная работа, которая никак не связанная с возможным ростом заболеваемости. Жителям региона, которые не делали прививки от кори, предлагают пройти вакцинацию. Это нормальное явление», — рассказал инсайдер URA.RU.

В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Врачей тюменских поликлиник предупредили о том, что в ближайшее время регион может столкнуться с резким ростом заболеваемости корью. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному департаменту здравоохранения. «Руководители больниц и поликлиник Тюменской области предупредили подчиненных о том, что в ближайшее время ситуация с заболеваемостью корью в регионе может измениться. И не в лучшую сторону. Медиков призвали готовиться к подобному развитию событий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что врачи активно предлагают тюменцам вакцинироваться от коронавируса. «Это планомерная работа, которая никак не связанная с возможным ростом заболеваемости. Жителям региона, которые не делали прививки от кори, предлагают пройти вакцинацию. Это нормальное явление», — рассказал инсайдер URA.RU. В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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