Тюменских врачей предупредили о возможной вспышке опасного заболевания

Жителям Тюменской области предлагают вакцинироваться от кори Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Врачей тюменских поликлиник предупредили о том, что в ближайшее время регион может столкнуться с резким ростом заболеваемости корью. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному департаменту здравоохранения.

«Руководители больниц и поликлиник Тюменской области предупредили подчиненных о том, что в ближайшее время ситуация с заболеваемостью корью в регионе может измениться. И не в лучшую сторону. Медиков призвали готовиться к подобному развитию событий», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что врачи активно предлагают тюменцам вакцинироваться от коронавируса. «Это планомерная работа, которая никак не связанная с возможным ростом заболеваемости. Жителям региона, которые не делали прививки от кори, предлагают пройти вакцинацию. Это нормальное явление», — рассказал инсайдер URA.RU.

В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.