Суд отправил тюменского полицейского под арест за насилие

Ярковский районный суд (Тюменская область) отправил под домашний арест участкового уполномоченного Вячеслава Распопова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Полицейский обвиняется в превышение полномочий с применением насилия.
«Как стало известно суду, 8 марта старший участковый уполномоченный полиции превысил свои должностные полномочия. Он применил в отношении гражданина Щ. специальные средства и физическое насилие, что повлекло причинение последнему телесных повреждений», — говорится в материалах дела.
Распопову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет. Полицейский будет содержаться под арестом минимум до 20 мая.
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