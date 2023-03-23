Суд отправил тюменского полицейского под арест за насилие

Тюменскому участковому грозит до 10 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ярковский районный суд (Тюменская область) отправил под домашний арест участкового уполномоченного Вячеслава Распопова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Полицейский обвиняется в превышение полномочий с применением насилия.

«Как стало известно суду, 8 марта старший участковый уполномоченный полиции превысил свои должностные полномочия. Он применил в отношении гражданина Щ. специальные средства и физическое насилие, что повлекло причинение последнему телесных повреждений», — говорится в материалах дела.

Распопову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет. Полицейский будет содержаться под арестом минимум до 20 мая.