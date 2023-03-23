23 марта 2023

Суд отправил тюменского полицейского под арест за насилие

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Тюменскому участковому грозит до 10 лет колонии Фото:

Ярковский районный суд (Тюменская область) отправил под домашний арест участкового уполномоченного Вячеслава Распопова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Полицейский обвиняется в превышение полномочий с применением насилия.

«Как стало известно суду, 8 марта старший участковый уполномоченный полиции превысил свои должностные полномочия. Он применил в отношении гражданина Щ. специальные средства и физическое насилие, что повлекло причинение последнему телесных повреждений», — говорится в материалах дела.

Распопову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет. Полицейский будет содержаться под арестом минимум до 20 мая.

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Ярковский районный суд (Тюменская область) отправил под домашний арест участкового уполномоченного Вячеслава Распопова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Полицейский обвиняется в превышение полномочий с применением насилия. «Как стало известно суду, 8 марта старший участковый уполномоченный полиции превысил свои должностные полномочия. Он применил в отношении гражданина Щ. специальные средства и физическое насилие, что повлекло причинение последнему телесных повреждений», — говорится в материалах дела. Распопову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему грозит лишение свободы до 10 лет. Полицейский будет содержаться под арестом минимум до 20 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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