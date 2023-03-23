Тюменцу вынесли приговор за стрельбу по окнам дома своей сестры

Мужчина решил напугать сестру, на которую обиделся Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюменском районе осудили Рината Уразова, который из ружья расстрелял окна дома своей сестры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной судебной системы. Мужчина получил два года условного срока.

«26 января Уразов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью произвел два прицельных выстрела из охотничьего ружья по окну дома, расположенного в одной из деревень Тюменского района. После чего, испугавшись ответственности, убежал и спрятал ружье», — рассказали в суде.

В ходе следствия Уразов признался, что стрелял по дому сестры, на которую затаил обиду. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).