23 марта 2023

Тюменцу вынесли приговор за стрельбу по окнам дома своей сестры

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрелок. Москва, охотник, стрелок, ружье, ружье в руках
Мужчина решил напугать сестру, на которую обиделся Фото:

В Тюменском районе осудили Рината Уразова, который из ружья расстрелял окна дома своей сестры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной судебной системы. Мужчина получил два года условного срока.

«26 января Уразов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью произвел два прицельных выстрела из охотничьего ружья по окну дома, расположенного в одной из деревень Тюменского района. После чего, испугавшись ответственности, убежал и спрятал ружье», — рассказали в суде.

В ходе следствия Уразов признался, что стрелял по дому сестры, на которую затаил обиду. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

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В Тюменском районе осудили Рината Уразова, который из ружья расстрелял окна дома своей сестры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной судебной системы. Мужчина получил два года условного срока. «26 января Уразов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ночью произвел два прицельных выстрела из охотничьего ружья по окну дома, расположенного в одной из деревень Тюменского района. После чего, испугавшись ответственности, убежал и спрятал ружье», — рассказали в суде. В ходе следствия Уразов признался, что стрелял по дому сестры, на которую затаил обиду. Суд признал его виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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