На фоне пандемии COVID-19 в Тюменской области стали реже болеть туберкулезом

Ношение масок помогло тюменцам реже болеть Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ношение масок во время пандемии коронавируса помогло снизить в Тюменской области заболеваемость туберкулезом. Об этом во время пресс-конференции 24 марта сообщила главный врач «Областного клинического фтизиопульмонологического центра» Наталья Пирогова.

«Кому-то это нравилось, кому-то нет, но мы почти два года ходили в масках А ведь воздушно-капельным путем передается не только COVID, но и туберкулез. И маска служила барьером для бактерий», — рассказала медик о причинах снижения заболеваемости.

По данным Пироговой, в 2022 году туберкулез впервые был диагностирован в регионе у 657 человек. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим годом составило 16%.