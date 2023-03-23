23 марта 2023

На фоне пандемии COVID-19 в Тюменской области стали реже болеть туберкулезом

© Служба новостей «URA.RU»
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Масочный режим во вторую волну коронавируса. Тюмень, надевает маску
Ношение масок помогло тюменцам реже болеть Фото:

Ношение масок во время пандемии коронавируса помогло снизить в Тюменской области заболеваемость туберкулезом. Об этом во время пресс-конференции 24 марта сообщила главный врач «Областного клинического фтизиопульмонологического центра» Наталья Пирогова.

«Кому-то это нравилось, кому-то нет, но мы почти два года ходили в масках А ведь воздушно-капельным путем передается не только COVID, но и туберкулез. И маска служила барьером для бактерий», — рассказала медик о причинах снижения заболеваемости.

По данным Пироговой, в 2022 году туберкулез впервые был диагностирован в регионе у 657 человек. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим годом составило 16%.

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Ношение масок во время пандемии коронавируса помогло снизить в Тюменской области заболеваемость туберкулезом. Об этом во время пресс-конференции 24 марта сообщила главный врач «Областного клинического фтизиопульмонологического центра» Наталья Пирогова. «Кому-то это нравилось, кому-то нет, но мы почти два года ходили в масках А ведь воздушно-капельным путем передается не только COVID, но и туберкулез. И маска служила барьером для бактерий», — рассказала медик о причинах снижения заболеваемости. По данным Пироговой, в 2022 году туберкулез впервые был диагностирован в регионе у 657 человек. Снижение заболеваемости по сравнению с предыдущим годом составило 16%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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