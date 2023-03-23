Роспотребнадзор экстренно выехал на завод под Екатеринбургом, где произошел пожар

24 марта 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Санитарные врачи проверяют воздух на территории, где утром 24 марта на предприятии вспыхнул пожар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследует состояния воздуха в Арамиле, где утром 24 марта вспыхнул крупный промышленный комплекс. Особое внимание специалисты уделяют близлежащим к очагу пожара домам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с пожаром на заводе в Арамиле организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Южного филиала ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом вспыхнул пожар на крупном промышленном комплексе, где производят, разрабатывают и реализуют лакокрасочные товары. Позже на территории предприятия произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов. По предварительным данным свердловского МЧС, площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследует состояния воздуха в Арамиле, где утром 24 марта вспыхнул крупный промышленный комплекс. Особое внимание специалисты уделяют близлежащим к очагу пожара домам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с пожаром на заводе в Арамиле организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Южного филиала ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом вспыхнул пожар на крупном промышленном комплексе, где производят, разрабатывают и реализуют лакокрасочные товары. Позже на территории предприятия произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов. По предварительным данным свердловского МЧС, площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров.