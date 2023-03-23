23 марта 2023

Роспотребнадзор экстренно выехал на завод под Екатеринбургом, где произошел пожар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, анализы, биология, наука, исследование, исследования
Санитарные врачи проверяют воздух на территории, где утром 24 марта на предприятии вспыхнул пожар Фото:

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследует состояния воздуха в Арамиле, где утром 24 марта вспыхнул крупный промышленный комплекс. Особое внимание специалисты уделяют близлежащим к очагу пожара домам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с пожаром на заводе в Арамиле организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Южного филиала ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом вспыхнул пожар на крупном промышленном комплексе, где производят, разрабатывают и реализуют лакокрасочные товары. Позже на территории предприятия произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов. По предварительным данным свердловского МЧС, площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области исследует состояния воздуха в Арамиле, где утром 24 марта вспыхнул крупный промышленный комплекс. Особое внимание специалисты уделяют близлежащим к очагу пожара домам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «В связи с пожаром на заводе в Арамиле организовано проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки силами Южного филиала ФБУЗ „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания, обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Свердловской области», — заявили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом вспыхнул пожар на крупном промышленном комплексе, где производят, разрабатывают и реализуют лакокрасочные товары. Позже на территории предприятия произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов. По предварительным данным свердловского МЧС, площадь пожара возросла до 4 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...