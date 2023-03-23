В Кольцово изменили схему посадки самолетов из-за пожара в Арамили

24 марта 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Из-за дыма самолеты в Кольцово будут летать по измененной траектории Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Под Екатеринбургом, где случился крупный пожар, наблюдается сильное задымление. По этой причине руководство аэропорта Кольцово приняло решение изменить схему захода самолетов на посадку. Также сменилась траектория вылета лайнеров. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. Пожар произошел на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. «Из-за сильного дыма от пожара в Арамили руководство Кольцово решило скорректировать полеты. Была изменена не только схема захода на посадку самолетов в аэропорт, но траектория вылетов», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Оперативный комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Возгорание произошло 24 марта в 10:23 утра на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Позже на предприятии произошел взрыв.

Под Екатеринбургом, где случился крупный пожар, наблюдается сильное задымление. По этой причине руководство аэропорта Кольцово приняло решение изменить схему захода самолетов на посадку. Также сменилась траектория вылета лайнеров. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. Пожар произошел на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. «Из-за сильного дыма от пожара в Арамили руководство Кольцово решило скорректировать полеты. Была изменена не только схема захода на посадку самолетов в аэропорт, но траектория вылетов», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Оперативный комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Возгорание произошло 24 марта в 10:23 утра на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Позже на предприятии произошел взрыв.