23 марта 2023

В Кольцово изменили схему посадки самолетов из-за пожара в Арамили

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолет, альмасрия, almasria
Из-за дыма самолеты в Кольцово будут летать по измененной траектории Фото:

Под Екатеринбургом, где случился крупный пожар, наблюдается сильное задымление. По этой причине руководство аэропорта Кольцово приняло решение изменить схему захода самолетов на посадку. Также сменилась траектория вылета лайнеров. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. Пожар произошел на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль.

«Из-за сильного дыма от пожара в Арамили руководство Кольцово решило скорректировать полеты. Была изменена не только схема захода на посадку самолетов в аэропорт, но траектория вылетов», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Оперативный комментарий получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Возгорание произошло 24 марта в 10:23 утра на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Позже на предприятии произошел взрыв.

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Под Екатеринбургом, где случился крупный пожар, наблюдается сильное задымление. По этой причине руководство аэропорта Кольцово приняло решение изменить схему захода самолетов на посадку. Также сменилась траектория вылета лайнеров. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился осведомленный источник. Пожар произошел на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. «Из-за сильного дыма от пожара в Арамили руководство Кольцово решило скорректировать полеты. Была изменена не только схема захода на посадку самолетов в аэропорт, но траектория вылетов», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Кольцово. Оперативный комментарий получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Возгорание произошло 24 марта в 10:23 утра на территории научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров. Позже на предприятии произошел взрыв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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