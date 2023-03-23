23 марта 2023

Под Екатеринбургом, где горит крупный промышленный комплекс, произошел взрыв

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
На территории производственного комплекса произошел взрыв Фото:

На территории здания научно-производственного комплекса в городе Арамиль (Свердловская область), где горят 3 тысячи квадратных метров, произошел взрыв. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«На территории завода произошел взрыв. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Речь идет о здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Информация о пожаре поступила 24 марта в 10:23 утра.

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На территории здания научно-производственного комплекса в городе Арамиль (Свердловская область), где горят 3 тысячи квадратных метров, произошел взрыв. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На территории завода произошел взрыв. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Речь идет о здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Информация о пожаре поступила 24 марта в 10:23 утра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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