Под Екатеринбургом, где горит крупный промышленный комплекс, произошел взрыв

На территории производственного комплекса произошел взрыв
На территории здания научно-производственного комплекса в городе Арамиль (Свердловская область), где горят 3 тысячи квадратных метров, произошел взрыв. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«На территории завода произошел взрыв. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся собеседники агентства.
Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Речь идет о здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Информация о пожаре поступила 24 марта в 10:23 утра.
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