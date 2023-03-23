Под Екатеринбургом, где горит крупный промышленный комплекс, произошел взрыв

24 марта 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

На территории производственного комплекса произошел взрыв Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На территории здания научно-производственного комплекса в городе Арамиль (Свердловская область), где горят 3 тысячи квадратных метров, произошел взрыв. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На территории завода произошел взрыв. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Речь идет о здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Информация о пожаре поступила 24 марта в 10:23 утра.

На территории здания научно-производственного комплекса в городе Арамиль (Свердловская область), где горят 3 тысячи квадратных метров, произошел взрыв. Об этом сообщили читатели URA.RU. «На территории завода произошел взрыв. Есть ли пострадавшие, пока неясно», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом полыхает крупный промышленный комплекс. Речь идет о здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Информация о пожаре поступила 24 марта в 10:23 утра.