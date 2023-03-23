Площадь пожара на промышленном комплексе под Екатеринбургом выросла до 4000 квадратных метров

24 марта 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

На месте происшествия развернут оперативный штаб Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Площадь пожара в научно-производственном комплексе в городе Арамиль увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Соответствующая информация появилась в telegram-канале регионального ГУ МЧС. «По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 4000 кв. м. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб», — сказано в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в городе Арамиль под Екатеринбургом горит крупный промышленный комплекс. Пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса. На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Позже на месте возгорания произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов.

Площадь пожара в научно-производственном комплексе в городе Арамиль увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. Соответствующая информация появилась в telegram-канале регионального ГУ МЧС. «По оперативной информации, площадь пожара увеличилась до 4000 кв. м. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развернут оперативный штаб», — сказано в сообщении ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что в городе Арамиль под Екатеринбургом горит крупный промышленный комплекс. Пожар вспыхнул на территории научно-производственного комплекса. На официальном сайте компании сказано, что ВМП — это научно-производственный холдинг, который совмещает производство, разработку и реализацию лакокрасочных товаров. Позже на месте возгорания произошел взрыв. Из-за сильного задымления руководство Кольцово было вынуждено изменить траекторию полетов самолетов.