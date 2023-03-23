Эксперты рассказали, какое жилье выгоднее приобрести тюменцам

Аналитики «Мир квартир»: в Тюмени выгоднее всего приобретать вторичное жилье

Разница между вторичками и новостройками в Тюмени составляет 11,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для жителей Тюмени дешевле будет приобрести жилье на вторичном рынке, чем в новых домах. Данные об этом предоставили аналитики федерального портала «Мир квартир». Разница в цене составляет порядка 11,6% за квадратный метр.

«В большинстве городов России (62 из 70) цена квартир в новостройках выше, чем на квартиры вторичного рынка. Соотношение сохраняется и в цене квадратного метра, и в цене предложения. В Тюмени средняя цена за квадратный метр в новостройках — 116 220 рублей, на вторичном рынке — 104 117 рублей. Разница составляет 11,6%», — такие данные приводят специалисты.

По мнению экспертов, среди большинства граждан принято считать, что новостройки должны быть дешевле из-за того, что покупатель приобретает «голое» жилье, которое нужно ремонтировать. В то время как заезжая в готовую квартиру дополнительные вложения не требуются. «Ситуация изменилась тогда, когда застройщики стали предлагать квартиры с готовой отделкой и появилась льготная ипотека на первичном рынке недвижимости», — добавляют эксперты портала «Мир квартир».