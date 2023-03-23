23 марта 2023
22 марта 2023

Мэр из ЯНАО протестировал автомобили, которые отправят в зону СВО. Видео

В Ноябрьске подготовили к отправке в зону СВО пять автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, уаз буханка, комби
Четыре УАЗа и ЗИЛ подготовили в Ноябрьске для отправки в зону спецоперации Фото:

В Ноябрьске специалисты предприятия «Пассажирские перевозки» подготовили к отправке в зону специальной военной операции четыре УАЗа и ЗИЛ. Средства на покупку автомобилей были собраны жителями округа в рамках акции «Зарплата одного дня», сообщил глава городской администрации Алексей Романов, лично осмотревший автомобили.

«Четыре УАЗа и один ЗИЛ скоро отправим на передовую, машины не новые, но работники „Пассажирских перевозок“ выполнили ремонт и доукомплектацию. Машины купили благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям», — сообщил Алексей Романов в своем telegram-канале.

Романов лично осмотрел автомобили перед отправкой. «Техника отличная, надежная и очень проходимая, в условиях распутицы просто необходимая», — заключил мэр.

Ранее URA.RU рассказало, что в зону спецоперации общественник из Надыма Игорь Заборовский доставил более 22 тонн посылок и грузов. Также военнослужащим передали два автомобиля от жителей Ямала. Российская Федерация проводит специальную военную операцию на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.

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В Ноябрьске специалисты предприятия «Пассажирские перевозки» подготовили к отправке в зону специальной военной операции четыре УАЗа и ЗИЛ. Средства на покупку автомобилей были собраны жителями округа в рамках акции «Зарплата одного дня», сообщил глава городской администрации Алексей Романов, лично осмотревший автомобили. «Четыре УАЗа и один ЗИЛ скоро отправим на передовую, машины не новые, но работники „Пассажирских перевозок“ выполнили ремонт и доукомплектацию. Машины купили благодаря неравнодушным жителям и предпринимателям», — сообщил Алексей Романов в своем telegram-канале. Романов лично осмотрел автомобили перед отправкой. «Техника отличная, надежная и очень проходимая, в условиях распутицы просто необходимая», — заключил мэр. Ранее URA.RU рассказало, что в зону спецоперации общественник из Надыма Игорь Заборовский доставил более 22 тонн посылок и грузов. Также военнослужащим передали два автомобиля от жителей Ямала. Российская Федерация проводит специальную военную операцию на востоке Украины с 24 февраля 2022 года. По заявлению президента РФ Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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