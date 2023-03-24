24 марта 2023

Что известно о женщине, которая убила своих детей и покончила с собой в Екатеринбурге

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия, погибшая от льда
На месте происшествия работают оперативные службы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 25 марта обнаружили труп женщины. По данным оперативных служб, она убила своих детей и совершила самоубийство. URA.RU приводит известные к этому часу подробности.

  • Женщину звали Наталья и перед тем, как покончить с собой, она убила своих детей 2015 и 2018 года рождения. Их тела обнаружили в частном доме на ул. Леваневского, где проживала семья.
  • Убив своих детей, женщина совершила самоубийство. Погибшая оставила предсмертную записку. Ее содержание позволило силовикам отыскать детские трупы, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией.
  • Семья была благополучной, на учете в профилактических органах не состояла. Погибшая работала в вузе УрГЭУ, ее муж работник РЖД, сообщили очевидцы.
  • На место трагедии выехал прокурор Железнодорожного района Екатеринбурга Максим Барзенцов. Прокуратура проводит проверку факта гибели двух несовершеннолетних.
  • Следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье убийство двух малолетних. На место происшествия выезжал исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Надбитов.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 25 марта обнаружили труп женщины. По данным оперативных служб, она убила своих детей и совершила самоубийство. URA.RU приводит известные к этому часу подробности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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