24 марта 2023

Следователи дали первый комментарий с места убийства двоих детей в Екатеринбурге

Силовики проводят обыск в доме, где екатеринбурженка убила двоих детей
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Силовики обыскивают дом, где екатеринбурженка убила двоих детей Фото:
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В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

В доме, где нашли тела погибших детей пяти и восьми лет, силовики проводят следственные действия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители следственной группы, работающей на месте трагедии.

«В доме в настоящее время проводятся следственные действия. Информация будет позже», — рассказали силовики.

Ранее URA.RU рассказывало, что женщина убила двоих детей и покончила с собой вечером 25 марта. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственного комитета и прокураторы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Также агентство рассказывало, что екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна и оставила предсмертную записку. По словам источника URA.RU, одного из детей женщина утопила, а другого задушила.

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В доме, где нашли тела погибших детей пяти и восьми лет, силовики проводят следственные действия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители следственной группы, работающей на месте трагедии. «В доме в настоящее время проводятся следственные действия. Информация будет позже», — рассказали силовики. Ранее URA.RU рассказывало, что женщина убила двоих детей и покончила с собой вечером 25 марта. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственного комитета и прокураторы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Также агентство рассказывало, что екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна и оставила предсмертную записку. По словам источника URA.RU, одного из детей женщина утопила, а другого задушила.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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