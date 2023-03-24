Следователи дали первый комментарий с места убийства двоих детей в Екатеринбурге

В доме, где нашли тела погибших детей пяти и восьми лет, силовики проводят следственные действия. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители следственной группы, работающей на месте трагедии.
«В доме в настоящее время проводятся следственные действия. Информация будет позже», — рассказали силовики.
Ранее URA.RU рассказывало, что женщина убила двоих детей и покончила с собой вечером 25 марта. На месте происшествия работают сотрудники полиции, следственного комитета и прокураторы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Также агентство рассказывало, что екатеринбурженка, убившая детей и себя, была психически больна и оставила предсмертную записку. По словам источника URA.RU, одного из детей женщина утопила, а другого задушила.
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