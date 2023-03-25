Эксперты из Тюмени объяснили, какие квартиры стоит покупать в качестве инвестиций

Для тюменцев определили жилье, которое станет лучшей инвестицией

26 марта 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Для сдачи в аренду лучше вторичное жилье, считает Светлана Бабушкина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выбор между вторичным жильем и новостройками как объектом инвестиций частично склоняется в сторону первого, однако у каждого есть свои преимущества. Свои аргументы по этой теме высказали президент Объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина и Сергей Пастухов, гендиректор и основатель инвестиционной компании «Пастухов Капиталис» «Новостройки стали дороже <…> Это связанно со льготными ипотеками. Поэтому выгоднее купить вторичку в хорошем доме с развитой инфраструктурой, благо для этого существует широкий выбор, где есть варианты как с хорошим ремонтом, так и без него», — передает 72.ru позицию Пастухова. Однако он отметил, что роста цен на такое жилье придется подождать, так как сейчас в секторе высокая конкуренция. Бабушкина частично согласилась с данной позицией, так как по ее мнению, вторичное жилье более выгодно для покупателей, которые собираются сдавать его в аренду. Она считает, что эта часть рынка всегда пользуется популярностью у арендаторов. При этом она убеждена, что первичное жилье имеет более весомую выгоду. «Сегодня максимальную прибыль можно получить, приобретая квартиры на стадии долевого строительства в развивающихся районах. Почему? На первых этапах строительства застройщики продают объекты по сниженным ценам. К моменту ввода домов в эксплуатацию уже делается максимальное благоустройство, создается вся необходимая инфраструктура, в том числе транспортная. И жилье, естественно, повышается в цене» — заявила Бабушкина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выбор между вторичным жильем и новостройками как объектом инвестиций частично склоняется в сторону первого, однако у каждого есть свои преимущества. Свои аргументы по этой теме высказали президент Объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина и Сергей Пастухов, гендиректор и основатель инвестиционной компании «Пастухов Капиталис» «Новостройки стали дороже <…> Это связанно со льготными ипотеками. Поэтому выгоднее купить вторичку в хорошем доме с развитой инфраструктурой, благо для этого существует широкий выбор, где есть варианты как с хорошим ремонтом, так и без него», — передает 72.ru позицию Пастухова. Однако он отметил, что роста цен на такое жилье придется подождать, так как сейчас в секторе высокая конкуренция. Бабушкина частично согласилась с данной позицией, так как по ее мнению, вторичное жилье более выгодно для покупателей, которые собираются сдавать его в аренду. Она считает, что эта часть рынка всегда пользуется популярностью у арендаторов. При этом она убеждена, что первичное жилье имеет более весомую выгоду. «Сегодня максимальную прибыль можно получить, приобретая квартиры на стадии долевого строительства в развивающихся районах. Почему? На первых этапах строительства застройщики продают объекты по сниженным ценам. К моменту ввода домов в эксплуатацию уже делается максимальное благоустройство, создается вся необходимая инфраструктура, в том числе транспортная. И жилье, естественно, повышается в цене» — заявила Бабушкина.