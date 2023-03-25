25 марта 2023
24 марта 2023

Тюменка пожаловалась на состояние памятника

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Екатерибург, памятник свердлову, пешеходный переход, дорожный знак
В Тюмени разваливается памятник «Материнство» Фото:

В Тюмени, на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской, разваливается памятник, посвященный многодетной матери. Об этом сообщает жительница Тюмени, которая жалуется и просит управу центрального округа обратить на это внимание.

«Администрация нашего города, управа центрального административного округа (ЦАО) пожалуйста, обратите внимание на состояние памятника „Материнсво“. Находится он в уютном и ухоженном сквере. Но сам памятник — это ужас! Надпись почти стерта, мраморная плита на пьедестале отпала и сломалась на две части, покрытие памятника с проплешинами, краска облупилась», — пишет тюменка в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

В управу центрального административного округа отправлен запрос. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В Тюмени, на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской, разваливается памятник, посвященный многодетной матери. Об этом сообщает жительница Тюмени, которая жалуется и просит управу центрального округа обратить на это внимание. «Администрация нашего города, управа центрального административного округа (ЦАО) пожалуйста, обратите внимание на состояние памятника „Материнсво“. Находится он в уютном и ухоженном сквере. Но сам памятник — это ужас! Надпись почти стерта, мраморная плита на пьедестале отпала и сломалась на две части, покрытие памятника с проплешинами, краска облупилась», — пишет тюменка в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень». В управу центрального административного округа отправлен запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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