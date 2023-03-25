Тюменка пожаловалась на состояние памятника

В Тюмени разваливается памятник «Материнство» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени, на пересечении улиц Свердлова и Комсомольской, разваливается памятник, посвященный многодетной матери. Об этом сообщает жительница Тюмени, которая жалуется и просит управу центрального округа обратить на это внимание.

«Администрация нашего города, управа центрального административного округа (ЦАО) пожалуйста, обратите внимание на состояние памятника „Материнсво“. Находится он в уютном и ухоженном сквере. Но сам памятник — это ужас! Надпись почти стерта, мраморная плита на пьедестале отпала и сломалась на две части, покрытие памятника с проплешинами, краска облупилась», — пишет тюменка в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень».

В управу центрального административного округа отправлен запрос. Ответ на него ожидается.