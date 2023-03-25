25 марта 2023
24 марта 2023

Тюменка выпала из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из окна выпала женщина Фото:

В Тюмени 26 марта в районе обеда на улице Самарцева из окна выпала женщина. Об этом сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«Сообщение о случившимся поступило нам в 13:33. Женщина выпала из окна», — сказали в ведомстве 72.RU. В службу обратились свидетели произошедшего.

Пока о состоянии женщины ничего не известно. URA.RU отправило запрос ов департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени 26 марта в районе обеда на улице Самарцева из окна выпала женщина. Об этом сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования. «Сообщение о случившимся поступило нам в 13:33. Женщина выпала из окна», — сказали в ведомстве 72.RU. В службу обратились свидетели произошедшего. Пока о состоянии женщины ничего не известно. URA.RU отправило запрос ов департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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