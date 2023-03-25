Тюменка выпала из окна

В Тюмени из окна выпала женщина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени 26 марта в районе обеда на улице Самарцева из окна выпала женщина. Об этом сообщили в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«Сообщение о случившимся поступило нам в 13:33. Женщина выпала из окна», — сказали в ведомстве 72.RU. В службу обратились свидетели произошедшего.

Пока о состоянии женщины ничего не известно. URA.RU отправило запрос ов департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ ожидается.