26 марта 2023
25 марта 2023

Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве двоих детей в Екатеринбурге

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об убийстве двоих детей в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства матерью двоих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двоих детей в Екатеринбурге. Бастрыкин получит доклад об установленных обстоятельствах происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка убила своих сыновей пяти и восьми лет, а после покончила жизнь самоубийством. Женщина страдала психическим заболеванием и наблюдалась в психбольнице. В своей предсмертной записке она указала, что одного из детей задушила, а другого утопила в ванной. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства матерью двоих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двоих детей в Екатеринбурге. Бастрыкин получит доклад об установленных обстоятельствах происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка убила своих сыновей пяти и восьми лет, а после покончила жизнь самоубийством. Женщина страдала психическим заболеванием и наблюдалась в психбольнице. В своей предсмертной записке она указала, что одного из детей задушила, а другого утопила в ванной. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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