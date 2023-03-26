Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве двоих детей в Екатеринбурге

27 марта 2023 в 02:31 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об убийстве двоих детей в Екатеринбурге Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета В Екатеринбурге женщина убила своих детей и совершила самоубийство Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства матерью двоих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двоих детей в Екатеринбурге. Бастрыкин получит доклад об установленных обстоятельствах происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка убила своих сыновей пяти и восьми лет, а после покончила жизнь самоубийством. Женщина страдала психическим заболеванием и наблюдалась в психбольнице. В своей предсмертной записке она указала, что одного из детей задушила, а другого утопила в ванной. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства матерью двоих детей в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту убийства двоих детей в Екатеринбурге. Бастрыкин получит доклад об установленных обстоятельствах происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка убила своих сыновей пяти и восьми лет, а после покончила жизнь самоубийством. Женщина страдала психическим заболеванием и наблюдалась в психбольнице. В своей предсмертной записке она указала, что одного из детей задушила, а другого утопила в ванной. СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту происшествия.