26 марта 2023

Япония продолжит участвовать в газовых проектах с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, природный газ, вышка, труба, арктика, добыча газа
Для Японии участие в проектах на Сахалине важны с точки зрения энергобезопасности, отметил Фумио Кисида Фото:

Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, такие проекты важны с точки зрения энергетической безопасности.

«Проекты на Сахалине [важны] для обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы сохраним долю в них», — подчеркнул Фумио Кисида. Его слова передает РИА Новости. Премьер отметил, что его страна в вопросах обеспечения энергии сотрудничает не только с Россией, а также с членами «большой семерки» (G7).

Ранее сообщалось, что страны G7 готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Также замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что Россия не собирается подписывать мирный договор с Японией из-за антироссийской позиции последней. Тем не менее обозреватели французской газеты Le Monde подчеркивали, что несмотря на свои политические убеждения, Япония не может отказаться от участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

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Япония продолжит участие в энергетических проектах на Сахалине. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, такие проекты важны с точки зрения энергетической безопасности. «Проекты на Сахалине [важны] для обеспечения энергетической безопасности Японии, поэтому мы сохраним долю в них», — подчеркнул Фумио Кисида. Его слова передает РИА Новости. Премьер отметил, что его страна в вопросах обеспечения энергии сотрудничает не только с Россией, а также с членами «большой семерки» (G7). Ранее сообщалось, что страны G7 готовы продолжать усиливать экономическое давление на Россию. Также замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что Россия не собирается подписывать мирный договор с Японией из-за антироссийской позиции последней. Тем не менее обозреватели французской газеты Le Monde подчеркивали, что несмотря на свои политические убеждения, Япония не может отказаться от участия в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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