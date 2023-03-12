Курганский губернатор показал видео бойцов из зоны СВО, записанное на фоне залпов

13 марта 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Бойцы из зоны СВО попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов из зоны спецоперации (СВО), записанное на фоне стрельбы. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона. «Поможем. Поддержим. Отправим», — подписал Шумков опубликованное видео. На видео, записанном на фоне залпов и стрельбы, несколько человек в камуфляже просят помочь им техникой. По словам бойцов, им нужен автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. «Это самое необходимое, чтобы мы могли нести боевое дежурство», — отметили военнослужащие. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ремонтировали УАЗы, чтобы отправить их в зону СВО. В феврале чиновники и бизнесмены уже передавали военным автомобиль. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов из зоны спецоперации (СВО), записанное на фоне стрельбы. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона. «Поможем. Поддержим. Отправим», — подписал Шумков опубликованное видео. На видео, записанном на фоне залпов и стрельбы, несколько человек в камуфляже просят помочь им техникой. По словам бойцов, им нужен автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. «Это самое необходимое, чтобы мы могли нести боевое дежурство», — отметили военнослужащие. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ремонтировали УАЗы, чтобы отправить их в зону СВО. В феврале чиновники и бизнесмены уже передавали военным автомобиль. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.