Курганский губернатор показал видео бойцов из зоны СВО, записанное на фоне залпов

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов из зоны спецоперации (СВО), записанное на фоне стрельбы. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона.
«Поможем. Поддержим. Отправим», — подписал Шумков опубликованное видео. На видео, записанном на фоне залпов и стрельбы, несколько человек в камуфляже просят помочь им техникой. По словам бойцов, им нужен автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. «Это самое необходимое, чтобы мы могли нести боевое дежурство», — отметили военнослужащие.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ремонтировали УАЗы, чтобы отправить их в зону СВО. В феврале чиновники и бизнесмены уже передавали военным автомобиль.
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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