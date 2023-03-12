12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Курганский губернатор показал видео бойцов из зоны СВО, записанное на фоне залпов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных от кинотеатра
Бойцы из зоны СВО попросили автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов из зоны спецоперации (СВО), записанное на фоне стрельбы. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона.

«Поможем. Поддержим. Отправим», — подписал Шумков опубликованное видео. На видео, записанном на фоне залпов и стрельбы, несколько человек в камуфляже просят помочь им техникой. По словам бойцов, им нужен автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. «Это самое необходимое, чтобы мы могли нести боевое дежурство», — отметили военнослужащие.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ремонтировали УАЗы, чтобы отправить их в зону СВО. В феврале чиновники и бизнесмены уже передавали военным автомобиль.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков опубликовал видео с просьбами бойцов из зоны спецоперации (СВО), записанное на фоне стрельбы. Сообщение появилось в telegram-канале главы региона. «Поможем. Поддержим. Отправим», — подписал Шумков опубликованное видео. На видео, записанном на фоне залпов и стрельбы, несколько человек в камуфляже просят помочь им техникой. По словам бойцов, им нужен автомобиль УАЗ, квадрокоптеры и тепловизоры. «Это самое необходимое, чтобы мы могли нести боевое дежурство», — отметили военнослужащие. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ремонтировали УАЗы, чтобы отправить их в зону СВО. В феврале чиновники и бизнесмены уже передавали военным автомобиль. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что главной ее задачей является демилитаризация и денацификация Украины, а также освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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