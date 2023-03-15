Курганцы подготовили УАЗ, который отправят военнослужащим на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Представители регионального штаба Народного фронта (НФ) в Курганской области отправляют отремонтированную технику и груз бойцам в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места отправки.

«Необходимый груз приобретен в рамках проекта „Все для Победы“ на средства, которые передали предприниматели и курганцы. В груз входят бензопилы, канистры, продовольствия и личные вещи, которые передают семьи бойцов», — рассказал URA.RU член штаба НФ Александр Айвазов.

Сообщается, что автоклуб «Red Devils», который сотрудничает с НФ, отремонтировал УАЗ, который в дальнейшем передадут бойцам СВО. «Люди с передовой обратились за помощью в наш клуб. Нашли УАЗик, полностью проверили ТО, отремонтировали. Пригнали на базу», — рассказал глава автоклуба Сергей. Автолюбитель также рассказал, что из его клуба мужчины также поехали в зону СВО.

Общий вес груза — около 17 тонн. Курганские общественники отправят помощь в девять военных частей. Как сообщили в Народном фронте, руководитель курганской «Молодежки ОНФ» уже прибыл в Ростов и ожидает доставки груза, который потом передадут военнослужащим. Отмечается, что также поедет глава автоклуба «Red Devils».

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года.По словам главы страны, ее цели — защита мирного населения Донбасса от киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Курганцы отремонтировали УАЗ, который потом передадут бойцам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские общественники отправят почти два десятка тонн груза бойцам на СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участники путинского движения направят помощь в Ростов, откуда он будет передан курганским военнослужащим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU