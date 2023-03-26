Жителя Тюменской области осудили за расстрел троих знакомых

27 марта 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Убийцу приговорили к 17 годам колонии строгого режима Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной суд приговорил жителя Тобольского района к 17 годам колонии строгого режима за расстрел троих знакомых. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. В результате инцидента погибли два человека. По данным ведомства, в ночь с 23 на 24 августа 2022 года пятеро мужчин распивали спиртное в деревне Иземеть. После застолья преступник взял ружье и пригрозил убить одного из своих знакомых — тот смог убежать. «Мужчина решил убить оставшихся в его доме троих гостей. Он расстрелял их из ружья, а затем ушел из дома», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что двое пострадавших скончались на месте. Одному удалось выжить. Убийце было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Помимо тюремного срока, суд обязал осужденного выплатить родственникам погибших более 1 млн рублей.

Тюменский областной суд приговорил жителя Тобольского района к 17 годам колонии строгого режима за расстрел троих знакомых. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. В результате инцидента погибли два человека. По данным ведомства, в ночь с 23 на 24 августа 2022 года пятеро мужчин распивали спиртное в деревне Иземеть. После застолья преступник взял ружье и пригрозил убить одного из своих знакомых — тот смог убежать. «Мужчина решил убить оставшихся в его доме троих гостей. Он расстрелял их из ружья, а затем ушел из дома», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве добавили, что двое пострадавших скончались на месте. Одному удалось выжить. Убийце было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство более двух лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Помимо тюремного срока, суд обязал осужденного выплатить родственникам погибших более 1 млн рублей.