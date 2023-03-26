26 марта 2023
25 марта 2023

Сотрудники МЧС попытались спасти куницу от ворон в центре Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинский зоопарк. Животные.Челябинск., харза уссурийская, животное, зверь, млекопитающее, куница
Тюменцы сначала приняли куницу за соболя Фото:

Сотрудники тюменского управления МЧС попытались спасти куницу от ворон в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. О грозящей опасности зверю спасателям сообщили горожане, которые сначала приняли его за соболя.

«Сегодня утром от жителя областного центра в Главное управление МЧС России по Тюменской области поступил звонок: неравнодушный мужчина рассказал, что на дереве в парковой зоне на улице Орджоникидзе сидит соболь. Животное, спрятавшееся в ветках, атакуют вороны — какое-то время оно находится без движения», — рассказали в управлении.

По информации ведомства, сотрудники пожарно-спасательной части № 14 попытались обезопасить зверя, но тот убежал от них по веткам деревьев на противоположную сторону улицы. В это время на место инцидента прибыли сотрудники областного госохотдепартамента, которые определили, что соболь на самом деле — куница.

«Скорее всего, животное содержалась в домашних условиях и на данный момент ее состояние не вызывает опасения. Пока представитель профильной службы остался наблюдать за передвижением зверька, сотрудники пожарно-спасательной части отправились для дальнейшего выполнения служебных задач — если ситуация потребует их вмешательства, они непременно отзовутся», — добавили в МЧС.

Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Сотрудники тюменского управления МЧС попытались спасти куницу от ворон в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. О грозящей опасности зверю спасателям сообщили горожане, которые сначала приняли его за соболя. «Сегодня утром от жителя областного центра в Главное управление МЧС России по Тюменской области поступил звонок: неравнодушный мужчина рассказал, что на дереве в парковой зоне на улице Орджоникидзе сидит соболь. Животное, спрятавшееся в ветках, атакуют вороны — какое-то время оно находится без движения», — рассказали в управлении. По информации ведомства, сотрудники пожарно-спасательной части № 14 попытались обезопасить зверя, но тот убежал от них по веткам деревьев на противоположную сторону улицы. В это время на место инцидента прибыли сотрудники областного госохотдепартамента, которые определили, что соболь на самом деле — куница. «Скорее всего, животное содержалась в домашних условиях и на данный момент ее состояние не вызывает опасения. Пока представитель профильной службы остался наблюдать за передвижением зверька, сотрудники пожарно-спасательной части отправились для дальнейшего выполнения служебных задач — если ситуация потребует их вмешательства, они непременно отзовутся», — добавили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...