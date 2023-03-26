Тюменцы сначала приняли куницу за соболя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники тюменского управления МЧС попытались спасти куницу от ворон в центре Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства. О грозящей опасности зверю спасателям сообщили горожане, которые сначала приняли его за соболя.

«Сегодня утром от жителя областного центра в Главное управление МЧС России по Тюменской области поступил звонок: неравнодушный мужчина рассказал, что на дереве в парковой зоне на улице Орджоникидзе сидит соболь. Животное, спрятавшееся в ветках, атакуют вороны — какое-то время оно находится без движения», — рассказали в управлении.

По информации ведомства, сотрудники пожарно-спасательной части № 14 попытались обезопасить зверя, но тот убежал от них по веткам деревьев на противоположную сторону улицы. В это время на место инцидента прибыли сотрудники областного госохотдепартамента, которые определили, что соболь на самом деле — куница.

«Скорее всего, животное содержалась в домашних условиях и на данный момент ее состояние не вызывает опасения. Пока представитель профильной службы остался наблюдать за передвижением зверька, сотрудники пожарно-спасательной части отправились для дальнейшего выполнения служебных задач — если ситуация потребует их вмешательства, они непременно отзовутся», — добавили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Тюменской оласти