Из-за ошибки в паспорте тюменцу отказали в звании «Ветеран труда»

В паспорте вместо фамилии Колбасов значилось «Калбасов» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Описка в паспорте послужила причиной для отказа тюменцу Петру Колбасову в присвоении звания «Ветеран труда». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина был вынужден обратиться в суд.

По информации суда, в 70-е годы Колбасов служил в погранвойсках и был награжден знаком «Отличник погранвойск II степени», что является основанием для получения льгот. «С выходом на пенсию он решил получить удостоверение „Ветеран труда“. Однако его обескуражили в межрайонном управлении социальной защиты. Как оказалось, в паспорте гражданина России он значился как „Калбасов“, а в удостоверении к ведомственной награде погранвойск — „Колбасов“. Формально это другой человек, что и послужило причиной отказа ветерану», — рассказали в пресс-службе

Суд встал на сторону ветерана. Судья пришел к выводу, что при оформлении паспорта в фамилии была допущена обычная описка.