26 марта 2023

Из-за ошибки в паспорте тюменцу отказали в звании «Ветеран труда»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное вручение паспортов Александром Моором, вручение государственных наград. Тюмень, паспорт гражданина рф, вручение паспорта
В паспорте вместо фамилии Колбасов значилось «Калбасов» Фото:

Описка в паспорте послужила причиной для отказа тюменцу Петру Колбасову в присвоении звания «Ветеран труда». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина был вынужден обратиться в суд.

По информации суда, в 70-е годы Колбасов служил в погранвойсках и был награжден знаком «Отличник погранвойск II степени», что является основанием для получения льгот. «С выходом на пенсию он решил получить удостоверение „Ветеран труда“. Однако его обескуражили в межрайонном управлении социальной защиты. Как оказалось, в паспорте гражданина России он значился как „Калбасов“, а в удостоверении к ведомственной награде погранвойск — „Колбасов“. Формально это другой человек, что и послужило причиной отказа ветерану», — рассказали в пресс-службе

Суд встал на сторону ветерана. Судья пришел к выводу, что при оформлении паспорта в фамилии была допущена обычная описка.

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Описка в паспорте послужила причиной для отказа тюменцу Петру Колбасову в присвоении звания «Ветеран труда». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы Тюменской области. Мужчина был вынужден обратиться в суд. По информации суда, в 70-е годы Колбасов служил в погранвойсках и был награжден знаком «Отличник погранвойск II степени», что является основанием для получения льгот. «С выходом на пенсию он решил получить удостоверение „Ветеран труда“. Однако его обескуражили в межрайонном управлении социальной защиты. Как оказалось, в паспорте гражданина России он значился как „Калбасов“, а в удостоверении к ведомственной награде погранвойск — „Колбасов“. Формально это другой человек, что и послужило причиной отказа ветерану», — рассказали в пресс-службе Суд встал на сторону ветерана. Судья пришел к выводу, что при оформлении паспорта в фамилии была допущена обычная описка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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