В Госдуме предложили дать приоритет семьям с детьми в аэропортах

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Семьи с детьми регулярно сталкиваются с длительным ожиданием
Семьи с детьми регулярно сталкиваются с длительным ожиданием Фото:

В Госдуме предложили приоритетное обслуживание для семей с детьми в российских аэропортах. Соответствующее письмо депутаты фракции «Новые люди», Рома Чемерис и Анна Скрозникова, направили министру транспорта Андрею Никитину.

«Считаем целесообразным <…> обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми дошкольного возраста в периоды пиковой нагрузки», — говорится в документе. Депутаты предлагают рассмотреть возможность создания в аэропортах отдельных стоек регистрации и досмотра для родителей с детьми.

Парламентарии отмечают, что семьи с детьми регулярно сталкиваются с длительным ожиданием в очередях при регистрации и прохождении досмотра в периоды пиковой нагрузки. Существующие комнаты матери и ребенка, а также игровые зоны не решают проблему очередей и не обеспечивают комфортные условия для семей.

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В Госдуме предложили приоритетное обслуживание для семей с детьми в российских аэропортах. Соответствующее письмо депутаты фракции «Новые люди», Рома Чемерис и Анна Скрозникова, направили министру транспорта Андрею Никитину. «Считаем целесообразным <…> обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми дошкольного возраста в периоды пиковой нагрузки», — говорится в документе. Депутаты предлагают рассмотреть возможность создания в аэропортах отдельных стоек регистрации и досмотра для родителей с детьми. Парламентарии отмечают, что семьи с детьми регулярно сталкиваются с длительным ожиданием в очередях при регистрации и прохождении досмотра в периоды пиковой нагрузки. Существующие комнаты матери и ребенка, а также игровые зоны не решают проблему очередей и не обеспечивают комфортные условия для семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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