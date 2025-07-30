В Госдуме предложили дать приоритет семьям с детьми в аэропортах

В Госдуме предложили приоритетное обслуживание для семей с детьми в российских аэропортах. Соответствующее письмо депутаты фракции «Новые люди», Рома Чемерис и Анна Скрозникова, направили министру транспорта Андрею Никитину.
«Считаем целесообразным <…> обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми дошкольного возраста в периоды пиковой нагрузки», — говорится в документе. Депутаты предлагают рассмотреть возможность создания в аэропортах отдельных стоек регистрации и досмотра для родителей с детьми.
Парламентарии отмечают, что семьи с детьми регулярно сталкиваются с длительным ожиданием в очередях при регистрации и прохождении досмотра в периоды пиковой нагрузки. Существующие комнаты матери и ребенка, а также игровые зоны не решают проблему очередей и не обеспечивают комфортные условия для семей.
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