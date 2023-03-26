Тюменский ДК на грани закрытия из-за бездействия чиновников

ДК «Строитель» закрыт из-за протечки кровли Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский дворец национальных культур «Строитель» на грани закрытия из-за бездействия чиновников. Плачевное состояние постройки привело к отмене всех мероприятий. Об этом сообщили источники агентства. Информация также размещена на официальном сайте ДК.

«При таянии снега в марте начала протекать крыша. Все мероприятия отменили. После этого якобы провели ремонт и ДК снова открыли. Но при новом потеплении и таянии вновь все отменили», — сообщил источник агентства.

На официальном сайте «Строителя» указано, что все мероприятия отменены до 28 марта. «По техническим причинам мероприятия во Дворце национальных культур „Строитель“ отменяются до 28 марта 2023 года», — сказано на сайте.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. «В 2023 году капитальный ремонт ДНК „Строитель“ не предусмотрен. Вопрос о выделении финансирования на проведение капитального ремонта ДНК „Строитель“ в ближайшие годы в настоящий момент обсуждается», — сообщили агентству в правительстве.

Ранее на ремонт ДК «Строитель» планировали выделить 1,2 млрд рублей. На разработку в 2017 году заложили 14 миллионов рублей.