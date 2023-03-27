В Челябинской области 28 и 29 марта местами пройдут небольшие дожди Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 28 марта ожидается потепление до плюс 18 градусов, после чего с 29 марта наступит похолодание. С холодами местами придут дожди со снегом и сильный ветер. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«В Челябинской области в ночь на 28 марта температура понизится до плюс 1-6 градусов. Дневная температура будет колебаться с 13 до 18 градусов тепла. Местами пройдут дожди. Ночью 29 марта пойдет дождь, переходящий в снег, поднимется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Температура опустится до минус двух градусов. Днем потеплеет до плюс 3-8 градусов. В ночь на 30 марта температура может опуститься до минус семи градусов, днем не поднимется выше восьми градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске, как сообщают синоптики, дождей будет больше: днем 28 марта пройдет слабый дождь, ночью 29 марта — дождь со снегом. 28 марта ночная и дневная температура будет колебаться с плюс двух до плюс 17 градусов. 29 и 30 марта ночью температура будет опускаться до минус пяти градусов, днем составит 4-7 градусов тепла. Порывы ветра не будут превышать 11 метров в секунду.

Синоптики предупредили о дождях со снегом, которые пройдут в области ночью 29 марта Скрин: сайт Челябгидрометцентра