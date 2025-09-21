В Челябинске открыли памятник выдающемуся адвокату XIX века Федору Плевако. В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и народный артист России Сергей Безруков, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня здесь, в Челябинске, мы открываем памятник легендарному адвокату, нашему земляку, уроженцу Троицка Федору Никифоровичу. Плевако. Это знак памяти и уважения человеку, который защищал простых людей, делал это ярко и интересно, в том числе безвозмездно, считая это своим долгом. Во многом его образ защитника и оратора вошел в историю. Все поколения юристов помнят и чтут его до сих пор, так будет и дальше», — заявил Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что место для монумента выбрано не случайно — сквер рядом с судом Советского района и арбитражным судом станет точкой притяжения. По его словам, Плевако остается символом служения профессии, а памятник украсил город и отразил самое узнаваемое изображение адвоката.
Народный артист России Сергей Безруков подчеркнул значимость фигуры Плевако для российской истории и юридического сообщества. Он процитировал строки Пушкина и отметил, что они отражают кредо адвоката: «милость к падшим призывал».
«Подчеркивая важность своей профессии, он говорил: за прокурором стоит холодный, незыблемый закон, а за адвокатом — люди с их судьбами, чаяниями. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи, и сложно поскользнуться с такою ношею. Вот это и есть степень ответственности той самой совести», — сказал Безруков.
Актер также рассказал о своей работе в историческом детективе «Плевако», премьера которого состоялась в ноябре 2024 года. Он заявил, что зрителю не стоит искать портретного сходства между адвокатом и героем кинокартины.
«Я играл собирательный образ, и в сериале меня зовут Николай Федорович, дабы у нас была та самая свобода. Здесь я выступаю как адвокат своей собственной роли. Безусловно, его гениальные дела и речи в суде, которые мне приходилось заучивать, были настоящими», — отметил артист.
Он напомнил, что часть съемок проходила в Троицке, на родине Плевако, и это добавило фильму достоверности. «Так что в сериале тоже есть частичка тех самых родных мест Федора Никифоровича, он там своей энергетикой присутствует», — добавил Безруков.
На открытии памятника присутствовали также заместитель министра юстиции России Вадим Федоров, заслуженный юрист России Павел Астахов, глава Челябинска Алексей Лошкин. Также на церемонии были начальник ГУ МВД Челябинской области Сергей Космачев, представители судейского сообщества, федеральных органов власти и адвокатских палат.
Открытие памятника приурочено к 180-летию со дня рождения Федора Плевако. Год назад челябинская адвокатура объявила сбор средств на установку монумента. Скульптуру создали члены Союза художников России Антон и Михаил Плохоцкие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!