На челябинской границе закрыли въезд машине с тоннами табачных отходов. Фото

Несоответствие с документацией вскрылось на челябинской границе в пункте «Бугристое»
На челябинском участке российско-казахстанской границы закрыли въезд транспорту с табачными отходами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, груз из Киргизии предназначался для Казани.

«В Бугристом из-за нарушения карантинных фитосанитарных требований не пропустили машину с 15 тоннами табачных отходов. По документам, машина должна была пересечь границу в пункте пропуска Сагарчин Оренбургской области, но изменила маршрут», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Проверку инспекторы Россельхознадзора провели совместно с пограничниками и таможенниками. Товар нельзя ввозить через пункты, которые в документах не значатся. Это нарушает прослеживаемость продукции. В итоге грузовик с табачными отходами вернули в Казахстан.

