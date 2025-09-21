На челябинском участке российско-казахстанской границы закрыли въезд транспорту с табачными отходами. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, груз из Киргизии предназначался для Казани.
«В Бугристом из-за нарушения карантинных фитосанитарных требований не пропустили машину с 15 тоннами табачных отходов. По документам, машина должна была пересечь границу в пункте пропуска Сагарчин Оренбургской области, но изменила маршрут», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Проверку инспекторы Россельхознадзора провели совместно с пограничниками и таможенниками. Товар нельзя ввозить через пункты, которые в документах не значатся. Это нарушает прослеживаемость продукции. В итоге грузовик с табачными отходами вернули в Казахстан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!