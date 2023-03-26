26 марта 2023

В Тюмени произошло жестокое ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная авария Курган, протокол дтп
В ходе столкновения пострадали две машины Фото:

В Тюмени 27 марта вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Газовиков и Заречный проезд. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

«Машина в хлам, скорая и пожарная на месте, серьезно повреждены, минимум, два автомобиля. Ждем подробностей», — пишут очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».

Подробности произошедшего неизвестны. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.

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В Тюмени 27 марта вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Газовиков и Заречный проезд. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети. «Машина в хлам, скорая и пожарная на месте, серьезно повреждены, минимум, два автомобиля. Ждем подробностей», — пишут очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС». Подробности произошедшего неизвестны. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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