В ходе столкновения пострадали две машины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени 27 марта вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Газовиков и Заречный проезд. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.

«Машина в хлам, скорая и пожарная на месте, серьезно повреждены, минимум, два автомобиля. Ждем подробностей», — пишут очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».

Подробности произошедшего неизвестны. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.