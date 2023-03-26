В ходе столкновения пострадали две машины
В Тюмени 27 марта вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке улиц Газовиков и Заречный проезд. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
«Машина в хлам, скорая и пожарная на месте, серьезно повреждены, минимум, два автомобиля. Ждем подробностей», — пишут очевидцы в telegram-канале «Tyumentimes Тюмень ДТП ЧП ЧС».
Подробности произошедшего неизвестны. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГИБДД. Ответ ожидается.
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