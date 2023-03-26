26 марта 2023

В Тюменской области загорелась «Газель». Видео

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Пожар потушили, но груз спасти не удалось Фото:

В Тобольском районе в поселок Прииртышский (Тюменская область) возле монастыря Зверосовхоза загорелась грузовая «Газель». Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

«Они когда ехали из-под горы, у них в кузове уже горела коробка, были сильные искры и пламя. Начало хлопать только тогда, когда они остановились. Кто говорит, что сам газовый баллон, кто говорит, что монтажную пену вез и она взорвалась», — пишут очевидцы в telegram-канале «Главное Тобольск».

Пожар был потушен. Никто не пострадал, однако груз не удалось спасти.

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В Тобольском районе в поселок Прииртышский (Тюменская область) возле монастыря Зверосовхоза загорелась грузовая «Газель». Об этом сообщили свидетели в социальных сетях. «Они когда ехали из-под горы, у них в кузове уже горела коробка, были сильные искры и пламя. Начало хлопать только тогда, когда они остановились. Кто говорит, что сам газовый баллон, кто говорит, что монтажную пену вез и она взорвалась», — пишут очевидцы в telegram-канале «Главное Тобольск». Пожар был потушен. Никто не пострадал, однако груз не удалось спасти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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