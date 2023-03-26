Пожар потушили, но груз спасти не удалось Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тобольском районе в поселок Прииртышский (Тюменская область) возле монастыря Зверосовхоза загорелась грузовая «Газель». Об этом сообщили свидетели в социальных сетях.

«Они когда ехали из-под горы, у них в кузове уже горела коробка, были сильные искры и пламя. Начало хлопать только тогда, когда они остановились. Кто говорит, что сам газовый баллон, кто говорит, что монтажную пену вез и она взорвалась», — пишут очевидцы в telegram-канале «Главное Тобольск».

Пожар был потушен. Никто не пострадал, однако груз не удалось спасти.