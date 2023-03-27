27 марта 2023
26 марта 2023

Жительница Кургана пожаловалась на затопленные улицы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, лужа, авария водопровода, весна
По словам женщины, переулок затапливает каждую весну Фото:

Жительница села Большое Чаусово (Курган) пожаловалась на затопленные улицы. Она рассказывает, что переулок Кленовый затапливает каждую весну. Об этом женщина пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Это село Большое Чаусово, переулок Кленовый. Улица вся в воде, даже в резиновых сапогах мы не можем пройти. Как дети должны выбираться в школу? Люди не могут даже до мусорки дойти, на остановку тоже не выйти. Такое повторяется каждую весну», — говорится в посте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане затопило улицу Рихарда Зорге. В пресс-службе «Водного Союза» сообщили, что на сетях водопровода случилась авария.

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Жительница села Большое Чаусово (Курган) пожаловалась на затопленные улицы. Она рассказывает, что переулок Кленовый затапливает каждую весну. Об этом женщина пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Это село Большое Чаусово, переулок Кленовый. Улица вся в воде, даже в резиновых сапогах мы не можем пройти. Как дети должны выбираться в школу? Люди не могут даже до мусорки дойти, на остановку тоже не выйти. Такое повторяется каждую весну», — говорится в посте. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что в Кургане затопило улицу Рихарда Зорге. В пресс-службе «Водного Союза» сообщили, что на сетях водопровода случилась авария.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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