По словам женщины, переулок затапливает каждую весну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница села Большое Чаусово (Курган) пожаловалась на затопленные улицы. Она рассказывает, что переулок Кленовый затапливает каждую весну. Об этом женщина пишет в паблике «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Это село Большое Чаусово, переулок Кленовый. Улица вся в воде, даже в резиновых сапогах мы не можем пройти. Как дети должны выбираться в школу? Люди не могут даже до мусорки дойти, на остановку тоже не выйти. Такое повторяется каждую весну», — говорится в посте.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Кургана с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане затопило улицу Рихарда Зорге. В пресс-службе «Водного Союза» сообщили, что на сетях водопровода случилась авария.