Старший лейтенант ДНР Матюшин: западных танков хватит ВСУ на штурм населенного пункта

29 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Западной техники не хватит для массированного контрнаступления, считает Александр Матюшин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставленной Западом техники, в частности, 18 немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2, хватит лишь на штурм небольшого населенного пункта. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Фронт растянут фактически от Черного моря до границ с Белгородской областью. Поэтому при таком растяжении 18 Leopard, какое-то количество Challenger и БМП Bradley, конечно же, существенной роли не сыграют. Для массивного контрнаступления, для прорыва линии фронта на большом участке этой техники явно не хватит. Поэтому все это является не более как пиар-акцией. Тем более, что Bradley имеют только противопульную броню и уже с утеса их можно спокойно разложить. При штурме какого-нибудь определенного мелкого населенного пункта эта техника может сыграть какую-то роль. Но роль тактическую, временную, и в результате долгих боевых действий будет уничтожена», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта, поставленная западная техника является лишь замещением уничтоженной. «Это является всего лишь замещением той техники, которая была на вооружении украинской армии и вышла из строя в результате боевых действий, начиная с начала специальной военной операции. При этом она не перекрывает то огромное количество выбывшего тяжелого вооружения. Вся годовалая поставка, которая еще даже планируется, сможет возместить примерно от 5 до 10% того, что Украина потеряла за прошлый год. Даже еще то, что еще не пришло, уходит в эти условные 10%», — подчеркнул Матюшин. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Министр обороны Украины отчитался в соцсетях о прибытии тяжелого оружия. В частности, британских танков Challenger, американских боевых бронированных машин Stryker и Cougar и немецких Marder. В конце января США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Поставленной Западом техники, в частности, 18 немецких танков Leopard 2, британских Challenger 2, хватит лишь на штурм небольшого населенного пункта. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Фронт растянут фактически от Черного моря до границ с Белгородской областью. Поэтому при таком растяжении 18 Leopard, какое-то количество Challenger и БМП Bradley, конечно же, существенной роли не сыграют. Для массивного контрнаступления, для прорыва линии фронта на большом участке этой техники явно не хватит. Поэтому все это является не более как пиар-акцией. Тем более, что Bradley имеют только противопульную броню и уже с утеса их можно спокойно разложить. При штурме какого-нибудь определенного мелкого населенного пункта эта техника может сыграть какую-то роль. Но роль тактическую, временную, и в результате долгих боевых действий будет уничтожена», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта, поставленная западная техника является лишь замещением уничтоженной. «Это является всего лишь замещением той техники, которая была на вооружении украинской армии и вышла из строя в результате боевых действий, начиная с начала специальной военной операции. При этом она не перекрывает то огромное количество выбывшего тяжелого вооружения. Вся годовалая поставка, которая еще даже планируется, сможет возместить примерно от 5 до 10% того, что Украина потеряла за прошлый год. Даже еще то, что еще не пришло, уходит в эти условные 10%», — подчеркнул Матюшин. Ранее немецкое издание Spiegel сообщило, что Украина получила 18 немецких танков Leopard 2. Министр обороны Украины отчитался в соцсетях о прибытии тяжелого оружия. В частности, британских танков Challenger, американских боевых бронированных машин Stryker и Cougar и немецких Marder. В конце января США отправили на Украину 60 боевых машин пехоты Bradley.