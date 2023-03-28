В Тюмени пропал 10-летний ребенок. Фото

29 марта 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Местоположение мальчика неизвестно с 28 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени пропал 10-летний мальчик. 28 марта ребенок ушел из дома и не вернулся. Информацию об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал Шиков Николай, 10 лет. Тюмень, район Мыс. С 28 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры отряда. У ребенка светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз мальчика видели в синей куртке, спортивных штанах с белыми лампасами, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени пропал 10-летний мальчик. 28 марта ребенок ушел из дома и не вернулся. Информацию об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал Шиков Николай, 10 лет. Тюмень, район Мыс. С 28 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры отряда. У ребенка светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз мальчика видели в синей куртке, спортивных штанах с белыми лампасами, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.