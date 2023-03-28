28 марта 2023
27 марта 2023

В Тюмени пропал 10-летний ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети на набережной. Тюмень, ребенок, дети, мальчик
Местоположение мальчика неизвестно с 28 марта Фото:

В Тюмени пропал 10-летний мальчик. 28 марта ребенок ушел из дома и не вернулся. Информацию об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал Шиков Николай, 10 лет. Тюмень, район Мыс. С 28 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры отряда.

У ребенка светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз мальчика видели в синей куртке, спортивных штанах с белыми лампасами, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.

Фото:

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В Тюмени пропал 10-летний мальчик. 28 марта ребенок ушел из дома и не вернулся. Информацию об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте». «Внимание! Пропал Шиков Николай, 10 лет. Тюмень, район Мыс. С 28 марта 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщили волонтеры отряда. У ребенка светло-русые волосы и серые глаза. Последний раз мальчика видели в синей куртке, спортивных штанах с белыми лампасами, ботинках и серой шапке. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или позвонить инфоргу поиска Екатерине по телефону 8-922-005-95-59.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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