В Кургане побит температурный рекорд 1988 года

29 марта 2023 в 06:41 Размер текста - 17 +

Воздух в Кургане 28 марта прогрелся до +14,4 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане 28 марта был установлен новый температурный рекорд. Предыдущий был зафиксирован в 1988 году, рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане максимальная температура была +14,4 градусов. Это новый максимум для 28 марта. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 1988 году: +11,5 градусов», — пишет синоптик в группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте». По данным Винштейна, ранее в Кургане был побит еще один температурный рекорд, установленный в 1940 году. Максимальная температура 17 марта составила +8,6 градусов. А в ближайшие дни жителям Курганской области стоит опасаться ночных заморозков. Об этом предупреждали в областном ЦГМС.

В Кургане 28 марта был установлен новый температурный рекорд. Предыдущий был зафиксирован в 1988 году, рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане максимальная температура была +14,4 градусов. Это новый максимум для 28 марта. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 1988 году: +11,5 градусов», — пишет синоптик в группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте». По данным Винштейна, ранее в Кургане был побит еще один температурный рекорд, установленный в 1940 году. Максимальная температура 17 марта составила +8,6 градусов. А в ближайшие дни жителям Курганской области стоит опасаться ночных заморозков. Об этом предупреждали в областном ЦГМС.