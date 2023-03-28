В Кургане побит температурный рекорд 1988 года

В Кургане 28 марта был установлен новый температурный рекорд. Предыдущий был зафиксирован в 1988 году, рассказал синоптик-любитель Илья Винштейн.
«В Кургане максимальная температура была +14,4 градусов. Это новый максимум для 28 марта. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 1988 году: +11,5 градусов», — пишет синоптик в группе «Погода 45» в соцсети «ВКонтакте».
По данным Винштейна, ранее в Кургане был побит еще один температурный рекорд, установленный в 1940 году. Максимальная температура 17 марта составила +8,6 градусов. А в ближайшие дни жителям Курганской области стоит опасаться ночных заморозков. Об этом предупреждали в областном ЦГМС.
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