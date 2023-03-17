17 марта 2023
16 марта 2023

В Кургане был побит температурный рекорд 1940 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура составила +8.6 градусов Фото:

В Кургане 17 марта был установлен новый температурный рекорд. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1940 году, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Новый температурный рекорд. Максимальная температура 17 марта составила +8.6 градусов. Это новый максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1940 году. Тогда температура поднялась до +5.2 градусов», — сообщает Винштейн в telegram-канале «Погода 45».

Ранее курганский ЦГМС сообщал, что 17 марта может потеплеть до +8 градусов. В Курганской области 18 марта температура не опустится ниже -5 градусов, а скорость ветра может достичь 9 метров.

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В Кургане 17 марта был установлен новый температурный рекорд. Предыдущий рекорд зафиксировали в 1940 году, сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «Новый температурный рекорд. Максимальная температура 17 марта составила +8.6 градусов. Это новый максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1940 году. Тогда температура поднялась до +5.2 градусов», — сообщает Винштейн в telegram-канале «Погода 45». Ранее курганский ЦГМС сообщал, что 17 марта может потеплеть до +8 градусов. В Курганской области 18 марта температура не опустится ниже -5 градусов, а скорость ветра может достичь 9 метров.
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