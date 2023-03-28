В курганском УМВД перечислили болезни, которые провоцируют ДТП

Курганских водителей призвали не садиться за руль под воздействием лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники курганской ГИБДД озвучили список болезней, при которых водители чаще всего совершают ДТП. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Курганской области.

«Водителям запрещено управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. К болезням относятся психические расстройства; шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства; невротические расстройства; расстройства личности и поведения в зрелом возрасте; умственная отсталость; психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ; эпилепсия; слепота обоих глаз», — говорится на сайте ведомства.

Под воздействием лекарственных препаратов в этом году было совершено пять аварий. В результате них погиб один человек, восемь получили различные травмы.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области назвали причину, по которой люди гибнут на трассах. По данным Упрдор «Южный Урал», большая часть смертельных ДТП происходит из-за того, что водители выезжают на встречную полосу. За первые два месяца 2023 года в них погибло семь человек.