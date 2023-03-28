28 марта 2023

Тюменку осудили за нападение на полицейского

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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, пистолет, оружие, кобура, полиция, спецсредства, задержание
Жительницу Ишима наказали за применение насилия к сотруднику полиции Фото:

Жительницу Ишима Тюменской области осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Гражданка К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, после высказывания законных требований сотрудниками полиции оскорбила одного полицейского, а в отношении второго применила насилие, ударив рукой по лицу», — сказано в публикации пресс-службы.

Правонарушительницу наказали условным лишением свободы на два года с прохождением испытательного срока. Вину женщина не признала.

Ранее в Тюмени нетрезвая жительница укусила за ногу полицейского, прибывшего на место ДТП с ее участием. В отношении женщины было возбуждено дело о применении насилия к представителю власти.

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Жительницу Ишима Тюменской области осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. «Гражданка К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, после высказывания законных требований сотрудниками полиции оскорбила одного полицейского, а в отношении второго применила насилие, ударив рукой по лицу», — сказано в публикации пресс-службы. Правонарушительницу наказали условным лишением свободы на два года с прохождением испытательного срока. Вину женщина не признала. Ранее в Тюмени нетрезвая жительница укусила за ногу полицейского, прибывшего на место ДТП с ее участием. В отношении женщины было возбуждено дело о применении насилия к представителю власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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