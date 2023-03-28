Тюменку осудили за нападение на полицейского

Жительницу Ишима наказали за применение насилия к сотруднику полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Ишима Тюменской области осудили за нападение на полицейского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Гражданка К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, после высказывания законных требований сотрудниками полиции оскорбила одного полицейского, а в отношении второго применила насилие, ударив рукой по лицу», — сказано в публикации пресс-службы.

Правонарушительницу наказали условным лишением свободы на два года с прохождением испытательного срока. Вину женщина не признала.

Ранее в Тюмени нетрезвая жительница укусила за ногу полицейского, прибывшего на место ДТП с ее участием. В отношении женщины было возбуждено дело о применении насилия к представителю власти.