Жительница Тюменской области онемела и перестала есть из-за редкой болезни

Истощенную пациентку поместили в реанимацию, где смогли поставить ей верный диагноз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Ишима (Тюменская область) потеряла голос и не могла есть и пить из-за редкого заболевания, встречающегося лишь у каждого пятого человека из ста тысяч. О заболевании женщины URA.RU рассказали в пресс-службе областной больницы №4. Там же пациентке помогли избавиться от симптомов.

«Невролог выявил у 50-летней пациентки редкое заболевание — миастению генерализованной формы. Женщина поступила в отделении инфекции с коронавирусом. Кроме озноба и боли в горле отмечалась слабость в руках, западение головы, отсутствие голоса и невозможность употреблять пищу и воду», — рассказали URA.RU в пресс-службе ОБ №4.

Диагноз пациентке поставили в реанимации. Как оказалось, выявленная у нее болезнь встречается лишь у каждого пятого из 100 тысяч человек. Последние два года женщина страдала от последствий заболевания, но многочисленные обследования в разных городах не помогали определить причину. Однако с этим справился врач из Ишима Фируз Бахридинов.

В ОБ №4 пациентке назначили необходимое лечение. В настоящее время она уже может нормально питаться и начала набирать вес. До попадания в больницу женщина весила 57 килограмм при росте в 172 сантиметра.

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