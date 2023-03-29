В Тюмени ищут пропавшую неделю назад женщину. Фото

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Поисковики просят помочь найти пропавшую Фото:

В Тюмени 22 марта пропала 30-летняя Шарифи Гузель, которая ушла из дома и больше не вышла на связь. Помощь в поисках просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Шарифи Гузель Рисхатовна, 1993 года рождения. 22 марта около 6:30 ушла из дома по улице Щербакова в Тюмени, после чего ее местоположение не удалось установить», — написано в ориентировке. Также указывается, что женщине на вид 30 лет, рост 160 см, у нее карие глаза и темные волосы до плеч. На лице около нижней губы есть родинка.

Поисковики добавили, что женщина была одета в жилет из чернобурки, зеленый спортивный костюм и черные ботинки. При себе у нее была черная сумка. Всех обладающих информацией о ее возможном местонахождении просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер волонтеров 8-932-32-39-911.

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В Тюмени 22 марта пропала 30-летняя Шарифи Гузель, которая ушла из дома и больше не вышла на связь. Помощь в поисках просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». «Шарифи Гузель Рисхатовна, 1993 года рождения. 22 марта около 6:30 ушла из дома по улице Щербакова в Тюмени, после чего ее местоположение не удалось установить», — написано в ориентировке. Также указывается, что женщине на вид 30 лет, рост 160 см, у нее карие глаза и темные волосы до плеч. На лице около нижней губы есть родинка. Поисковики добавили, что женщина была одета в жилет из чернобурки, зеленый спортивный костюм и черные ботинки. При себе у нее была черная сумка. Всех обладающих информацией о ее возможном местонахождении просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер волонтеров 8-932-32-39-911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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