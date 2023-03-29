Поисковики просят помочь найти пропавшую Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени 22 марта пропала 30-летняя Шарифи Гузель, которая ушла из дома и больше не вышла на связь. Помощь в поисках просит оказать поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень».

«Шарифи Гузель Рисхатовна, 1993 года рождения. 22 марта около 6:30 ушла из дома по улице Щербакова в Тюмени, после чего ее местоположение не удалось установить», — написано в ориентировке. Также указывается, что женщине на вид 30 лет, рост 160 см, у нее карие глаза и темные волосы до плеч. На лице около нижней губы есть родинка.

Поисковики добавили, что женщина была одета в жилет из чернобурки, зеленый спортивный костюм и черные ботинки. При себе у нее была черная сумка. Всех обладающих информацией о ее возможном местонахождении просят позвонить в полицию по телефону 02 или на номер волонтеров 8-932-32-39-911.