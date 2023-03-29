Огонь охватил квартиру на 4 этаже дома на Монтажников, 14 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один человек погиб в пожаре в доме на улице Монтажников в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. ЧП произошло утром 30 марта.

«Сегодня в 08:28 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на Монтажников, 14. К сожалению, в результате ЧП один человек погиб», — рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Потушить возгорание удалось спустя 24 минуты после вызова пожарных. На месте работали 26 человек.