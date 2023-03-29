Огонь охватил квартиру на 4 этаже дома на Монтажников, 14
Один человек погиб в пожаре в доме на улице Монтажников в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. ЧП произошло утром 30 марта.
«Сегодня в 08:28 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на Монтажников, 14. К сожалению, в результате ЧП один человек погиб», — рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.
Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Потушить возгорание удалось спустя 24 минуты после вызова пожарных. На месте работали 26 человек.
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