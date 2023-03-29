29 марта 2023

В Тюмени в пожаре погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Шейнкмана. Екатеринбург, пожар, квартира, возгорание, дом, многоквартирный дом
Огонь охватил квартиру на 4 этаже дома на Монтажников, 14 Фото:

Один человек погиб в пожаре в доме на улице Монтажников в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. ЧП произошло утром 30 марта.

«Сегодня в 08:28 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на Монтажников, 14. К сожалению, в результате ЧП один человек погиб», — рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Потушить возгорание удалось спустя 24 минуты после вызова пожарных. На месте работали 26 человек.

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Один человек погиб в пожаре в доме на улице Монтажников в Тюмени. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона. ЧП произошло утром 30 марта. «Сегодня в 08:28 поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на Монтажников, 14. К сожалению, в результате ЧП один человек погиб», — рассказали URA.RU в Главном управлении МЧС России по Тюменской области. Огонь охватил квартиру на четвертом этаже. Потушить возгорание удалось спустя 24 минуты после вызова пожарных. На месте работали 26 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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