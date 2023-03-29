Иномарка с двумя несовершеннолетними девочками и их отцом, который был за рулем, врезалась в стену дома в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Предварительно, мужчине стало плохо во время вождения.
«На перекрестке улиц Красноармейской и Декабристов в Ялуторовске в жилой дом въехал автомобиль Chery. Предварительно, 41-летнему водителю стало плохо за рулем. Вместе с ним в машине ехали его дочери — семнадцати и тринадцати лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
После ДТП пострадавших из автомобиля помогал достать житель соседнего дома. Он рассказал инспекторам, что дети в машине были пристегнуты. Девочкам оказали медицинскую помощь.
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