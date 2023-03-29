29 марта 2023

В Тюменской области автомобиль с детьми врезался в дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, дтп, разбитый автомобиль, авария
Водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в дом Фото:

Иномарка с двумя несовершеннолетними девочками и их отцом, который был за рулем, врезалась в стену дома в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Предварительно, мужчине стало плохо во время вождения.

«На перекрестке улиц Красноармейской и Декабристов в Ялуторовске в жилой дом въехал автомобиль Chery. Предварительно, 41-летнему водителю стало плохо за рулем. Вместе с ним в машине ехали его дочери — семнадцати и тринадцати лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

После ДТП пострадавших из автомобиля помогал достать житель соседнего дома. Он рассказал инспекторам, что дети в машине были пристегнуты. Девочкам оказали медицинскую помощь.

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Иномарка с двумя несовершеннолетними девочками и их отцом, который был за рулем, врезалась в стену дома в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Предварительно, мужчине стало плохо во время вождения. «На перекрестке улиц Красноармейской и Декабристов в Ялуторовске в жилой дом въехал автомобиль Chery. Предварительно, 41-летнему водителю стало плохо за рулем. Вместе с ним в машине ехали его дочери — семнадцати и тринадцати лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После ДТП пострадавших из автомобиля помогал достать житель соседнего дома. Он рассказал инспекторам, что дети в машине были пристегнуты. Девочкам оказали медицинскую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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