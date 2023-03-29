В Тюменской области автомобиль с детьми врезался в дом. Фото

30 марта 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Водителю стало плохо, он потерял управление и врезался в дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Иномарка с двумя несовершеннолетними девочками и их отцом, который был за рулем, врезалась в стену дома в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Предварительно, мужчине стало плохо во время вождения. «На перекрестке улиц Красноармейской и Декабристов в Ялуторовске в жилой дом въехал автомобиль Chery. Предварительно, 41-летнему водителю стало плохо за рулем. Вместе с ним в машине ехали его дочери — семнадцати и тринадцати лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После ДТП пострадавших из автомобиля помогал достать житель соседнего дома. Он рассказал инспекторам, что дети в машине были пристегнуты. Девочкам оказали медицинскую помощь.

Иномарка с двумя несовершеннолетними девочками и их отцом, который был за рулем, врезалась в стену дома в Ялуторовске (Тюменская область). Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по региону. Предварительно, мужчине стало плохо во время вождения. «На перекрестке улиц Красноармейской и Декабристов в Ялуторовске в жилой дом въехал автомобиль Chery. Предварительно, 41-летнему водителю стало плохо за рулем. Вместе с ним в машине ехали его дочери — семнадцати и тринадцати лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. После ДТП пострадавших из автомобиля помогал достать житель соседнего дома. Он рассказал инспекторам, что дети в машине были пристегнуты. Девочкам оказали медицинскую помощь.