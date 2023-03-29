29 марта 2023

Моор заявил о дефиците грамотных кадров в тюменском АПК

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор считает кадровый голод одной из самых серьезных проблем АПК Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил об остром дефиците квалифицированных кадров в местном агропромышленном комплексе. Заявление прозвучало на образовательном форуме Тюменской области, сообщает в telegram-канале информационный центр правительства.

«В агропроме Тюменской области трудится 21 тысяча человек, из них 12 тысяч имеют профессиональное образование. На текущем этапе этого недостаточно. Спрос на высококвалифицированные кадры растет, и это будет продолжаться долгое время», — заявил Моор.

По его словам, качество подготовки персонала для АПК сегодня является одним из самых серьезных вызовов. Однако в школах и техникумах Тюмени существуют программы, которые помогают постепенно решать этот вопрос. «Недостаток качественно подготовленного персонала может быть существенным вызовом для быстрого экономического роста в стране», — заявил Моор.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил об остром дефиците квалифицированных кадров в местном агропромышленном комплексе. Заявление прозвучало на образовательном форуме Тюменской области, сообщает в telegram-канале информационный центр правительства. «В агропроме Тюменской области трудится 21 тысяча человек, из них 12 тысяч имеют профессиональное образование. На текущем этапе этого недостаточно. Спрос на высококвалифицированные кадры растет, и это будет продолжаться долгое время», — заявил Моор. По его словам, качество подготовки персонала для АПК сегодня является одним из самых серьезных вызовов. Однако в школах и техникумах Тюмени существуют программы, которые помогают постепенно решать этот вопрос. «Недостаток качественно подготовленного персонала может быть существенным вызовом для быстрого экономического роста в стране», — заявил Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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