Моор заявил о дефиците грамотных кадров в тюменском АПК

30 марта 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор считает кадровый голод одной из самых серьезных проблем АПК Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил об остром дефиците квалифицированных кадров в местном агропромышленном комплексе. Заявление прозвучало на образовательном форуме Тюменской области, сообщает в telegram-канале информационный центр правительства. «В агропроме Тюменской области трудится 21 тысяча человек, из них 12 тысяч имеют профессиональное образование. На текущем этапе этого недостаточно. Спрос на высококвалифицированные кадры растет, и это будет продолжаться долгое время», — заявил Моор. По его словам, качество подготовки персонала для АПК сегодня является одним из самых серьезных вызовов. Однако в школах и техникумах Тюмени существуют программы, которые помогают постепенно решать этот вопрос. «Недостаток качественно подготовленного персонала может быть существенным вызовом для быстрого экономического роста в стране», — заявил Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил об остром дефиците квалифицированных кадров в местном агропромышленном комплексе. Заявление прозвучало на образовательном форуме Тюменской области, сообщает в telegram-канале информационный центр правительства. «В агропроме Тюменской области трудится 21 тысяча человек, из них 12 тысяч имеют профессиональное образование. На текущем этапе этого недостаточно. Спрос на высококвалифицированные кадры растет, и это будет продолжаться долгое время», — заявил Моор. По его словам, качество подготовки персонала для АПК сегодня является одним из самых серьезных вызовов. Однако в школах и техникумах Тюмени существуют программы, которые помогают постепенно решать этот вопрос. «Недостаток качественно подготовленного персонала может быть существенным вызовом для быстрого экономического роста в стране», — заявил Моор.