02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Жительница Кургана испугалась каннибалов, найдя на улице останки мозга

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Чемодан криминалиста Челябинск, Экспертиза, чемодан криминалиста
В полицию Кургана принесли на экспертизу мозг с улицы Фото:

Жительница Кургана обнаружила контейнер с остатками мозгового вещества на улице и, испугавшись каннибалов, принесла в полицию. Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов.

«Женщина нашла на помойке контейнер с останками мозга и принесла исследовать их в полицию. Она думала, что человека могли съесть», — сообщили источники. У взволнованной горожанки взяли останки и отправили их в следственное управление на экспертизу.

Женщина предположила, что находка имела отношение к погибшему человеку. Следователям пришлось проверить материал, который оказался останками животного.

Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области за комментарием. В управлении пообещали предоставить ответ на запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полицейские обнаружили останки человека. Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность погибшего мужчины.

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Жительница Кургана обнаружила контейнер с остатками мозгового вещества на улице и, испугавшись каннибалов, принесла в полицию. Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов. «Женщина нашла на помойке контейнер с останками мозга и принесла исследовать их в полицию. Она думала, что человека могли съесть», — сообщили источники. У взволнованной горожанки взяли останки и отправили их в следственное управление на экспертизу. Женщина предположила, что находка имела отношение к погибшему человеку. Следователям пришлось проверить материал, который оказался останками животного. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области за комментарием. В управлении пообещали предоставить ответ на запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полицейские обнаружили останки человека. Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность погибшего мужчины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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