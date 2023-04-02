Жительница Кургана испугалась каннибалов, найдя на улице останки мозга

03 апреля 2023 в 09:47 Размер текста - 17 +

В полицию Кургана принесли на экспертизу мозг с улицы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Кургана обнаружила контейнер с остатками мозгового вещества на улице и, испугавшись каннибалов, принесла в полицию. Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов. «Женщина нашла на помойке контейнер с останками мозга и принесла исследовать их в полицию. Она думала, что человека могли съесть», — сообщили источники. У взволнованной горожанки взяли останки и отправили их в следственное управление на экспертизу. Женщина предположила, что находка имела отношение к погибшему человеку. Следователям пришлось проверить материал, который оказался останками животного. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области за комментарием. В управлении пообещали предоставить ответ на запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полицейские обнаружили останки человека. Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность погибшего мужчины.

Жительница Кургана обнаружила контейнер с остатками мозгового вещества на улице и, испугавшись каннибалов, принесла в полицию. Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов. «Женщина нашла на помойке контейнер с останками мозга и принесла исследовать их в полицию. Она думала, что человека могли съесть», — сообщили источники. У взволнованной горожанки взяли останки и отправили их в следственное управление на экспертизу. Женщина предположила, что находка имела отношение к погибшему человеку. Следователям пришлось проверить материал, который оказался останками животного. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области за комментарием. В управлении пообещали предоставить ответ на запрос. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полицейские обнаружили останки человека. Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность погибшего мужчины.