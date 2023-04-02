Жительница Кургана испугалась каннибалов, найдя на улице останки мозга

Жительница Кургана обнаружила контейнер с остатками мозгового вещества на улице и, испугавшись каннибалов, принесла в полицию. Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных органов.
«Женщина нашла на помойке контейнер с останками мозга и принесла исследовать их в полицию. Она думала, что человека могли съесть», — сообщили источники. У взволнованной горожанки взяли останки и отправили их в следственное управление на экспертизу.
Женщина предположила, что находка имела отношение к погибшему человеку. Следователям пришлось проверить материал, который оказался останками животного.
Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Курганской области за комментарием. В управлении пообещали предоставить ответ на запрос.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане полицейские обнаружили останки человека. Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность погибшего мужчины.
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