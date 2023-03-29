Пьяный многодетный отец устроил погоню с тюменскими инспекторами ГИБДД. Видео

30 марта 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Сотрудникам ДПС пришлось догонять водителя и на авто, и бегом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нетрезвый водитель в Ялуторовске (Тюменская область) попытался скрыться от инспекторов ГИБДД, но был пойман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что многодетный мужчина уже в третий раз попался пьяным за рулем. «Ночью в Ялуторовске инспекторы задержали пьяного водителя, попытавшегося от них скрыться. Водитель на Toyota сначала остановился, но резко тронулся с места, как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд преследовал автомобилиста несколько кварталов, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как оказалось, мужчина, имеющий троих детей, но не имеющий водительских прав, уже третий раз попадается пьяным за рулем. До этого его задерживали в августе и сентябре 2022-го. В этот раз показания алкотестера у 31-летнего водителя составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

Нетрезвый водитель в Ялуторовске (Тюменская область) попытался скрыться от инспекторов ГИБДД, но был пойман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что многодетный мужчина уже в третий раз попался пьяным за рулем. «Ночью в Ялуторовске инспекторы задержали пьяного водителя, попытавшегося от них скрыться. Водитель на Toyota сначала остановился, но резко тронулся с места, как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд преследовал автомобилиста несколько кварталов, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как оказалось, мужчина, имеющий троих детей, но не имеющий водительских прав, уже третий раз попадается пьяным за рулем. До этого его задерживали в августе и сентябре 2022-го. В этот раз показания алкотестера у 31-летнего водителя составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит уголовная ответственность.