29 марта 2023

Пьяный многодетный отец устроил погоню с тюменскими инспекторами ГИБДД. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция в поддержку оппозиции. Тюмень, сотрудники гибдд, гибдд, дорожно патрульная служба, дпс
Сотрудникам ДПС пришлось догонять водителя и на авто, и бегом Фото:

Нетрезвый водитель в Ялуторовске (Тюменская область) попытался скрыться от инспекторов ГИБДД, но был пойман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что многодетный мужчина уже в третий раз попался пьяным за рулем.

«Ночью в Ялуторовске инспекторы задержали пьяного водителя, попытавшегося от них скрыться. Водитель на Toyota сначала остановился, но резко тронулся с места, как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд преследовал автомобилиста несколько кварталов, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Как оказалось, мужчина, имеющий троих детей, но не имеющий водительских прав, уже третий раз попадается пьяным за рулем. До этого его задерживали в августе и сентябре 2022-го. В этот раз показания алкотестера у 31-летнего водителя составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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Нетрезвый водитель в Ялуторовске (Тюменская область) попытался скрыться от инспекторов ГИБДД, но был пойман. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Оказалось, что многодетный мужчина уже в третий раз попался пьяным за рулем. «Ночью в Ялуторовске инспекторы задержали пьяного водителя, попытавшегося от них скрыться. Водитель на Toyota сначала остановился, но резко тронулся с места, как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд преследовал автомобилиста несколько кварталов, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как оказалось, мужчина, имеющий троих детей, но не имеющий водительских прав, уже третий раз попадается пьяным за рулем. До этого его задерживали в августе и сентябре 2022-го. В этот раз показания алкотестера у 31-летнего водителя составили 0,79 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Теперь ему грозит уголовная ответственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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