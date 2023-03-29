В тюменской колонии погиб заключенный

30 марта 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Мужчину убило током, когда он работал на кухне Фото: Антон Белицкий © URA.RU Заключенного тюменской исправительной колонии №1 убило электрическим током. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда по Тюменской области. «Осужденный, работающий пекарем в исправительной колонии №1 Тюмени, в конце рабочего дня поднялся на посудомоечную машину, чтобы вытереть пыль с вытяжки. Внезапно он закричал, работники цеха увидели, что у мужчины судороги. Медики вызванной скорой помощи не смогли спасти заключенного, он умер от удара электрическим током», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции. Расследование происшествия показало, что в столовой колонии не следили за исправностью оборудования. А погибший был допущен к работе без спецодежды и средств индивидуальной защиты. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Заключенного тюменской исправительной колонии №1 убило электрическим током. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда по Тюменской области. «Осужденный, работающий пекарем в исправительной колонии №1 Тюмени, в конце рабочего дня поднялся на посудомоечную машину, чтобы вытереть пыль с вытяжки. Внезапно он закричал, работники цеха увидели, что у мужчины судороги. Медики вызванной скорой помощи не смогли спасти заключенного, он умер от удара электрическим током», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции. Расследование происшествия показало, что в столовой колонии не следили за исправностью оборудования. А погибший был допущен к работе без спецодежды и средств индивидуальной защиты. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.