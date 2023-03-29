29 марта 2023

В тюменской колонии погиб заключенный

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение министром Открытого правительства М.Абызовым Можайской исправительной колонии. Можайск, заключенные, колония
Мужчину убило током, когда он работал на кухне Фото:

Заключенного тюменской исправительной колонии №1 убило электрическим током. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда по Тюменской области.

«Осужденный, работающий пекарем в исправительной колонии №1 Тюмени, в конце рабочего дня поднялся на посудомоечную машину, чтобы вытереть пыль с вытяжки. Внезапно он закричал, работники цеха увидели, что у мужчины судороги. Медики вызванной скорой помощи не смогли спасти заключенного, он умер от удара электрическим током», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции.

Расследование происшествия показало, что в столовой колонии не следили за исправностью оборудования. А погибший был допущен к работе без спецодежды и средств индивидуальной защиты. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

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Заключенного тюменской исправительной колонии №1 убило электрическим током. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе государственной инспекции труда по Тюменской области. «Осужденный, работающий пекарем в исправительной колонии №1 Тюмени, в конце рабочего дня поднялся на посудомоечную машину, чтобы вытереть пыль с вытяжки. Внезапно он закричал, работники цеха увидели, что у мужчины судороги. Медики вызванной скорой помощи не смогли спасти заключенного, он умер от удара электрическим током», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции. Расследование происшествия показало, что в столовой колонии не следили за исправностью оборудования. А погибший был допущен к работе без спецодежды и средств индивидуальной защиты. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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