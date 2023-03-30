В Тюмени детей с переломами заставили прыгать в соседнюю больницу

В Тюмени дети с переломами вынуждены прыгать до взрослого отделения и часами сидеть в очереди на рентген

Юные пациенты лишились единственного рентгена в стационаре детской травматологии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени несовершеннолетние вынуждены по несколько часов проводить в очередях на рентген вместе со взрослыми пациентами, так как аппарат в детской травматологии ОБ №2 сломался, а добираться на обследование им приходится, прыгая на одной ноге. Об этом в социальных сетях сообщают жители города.

«Детская городская травматология (Областная больница №2 — прим. URA.RU). Рентген-кабинет в здании не работает, якобы по причине ремонта. Поломанные дети скачут на одной ноге 150 метров до взрослого рентген-кабинета, сидят в общей очереди, затем скачут обратно! Как итог: четыре часа и победный рентген сделан», — такой пост в группе «ЧС Тюмень» оставила Дарья Самойлова.

Автор также приложила схему, которую для пациентов подготовили в больнице. Согласно ей, чтобы попасть на рентген, детям нужно пройти в соседнее здание, а затем вернуться. В комментариях тюменцы рассказали свои истории, произошедшие при посещении детской травматологии.

«Мой ребенок 30 марта допрыгал до здания, где делают рентген. Это было почти 20:00, пока всех взрослых не приняли, детей не принимали», — написала Самира Златова. «Были на днях там с сыном, прыгал на одной ноге! Еще и шлагбаум отказался диспетчер поднять, что бы проехать непосредственно к травмпункту. Оказание медицинской помощи на „высшем“ уровне!» — возмутилась Марина Петкевич.

На недовольство жителей ответили в департаменте здравоохранения региона. Там подтвердили ситуацию, но пообещали, что скоро она разрешится.

«В детском стационаре действительно ведутся ремонтные работы аппарата, организована временная маршрутизация в травматологическую поликлинику. С начала следующей недели, благодаря запасному рентген-аппарату, мы сможем проводить обследования непосредственно в стационаре, как раньше», — прокомментировали в ведомстве.

Такой путь нужно проделать маленьким пациентам, чтобы попасть на рентген Фото: Дарья Самойлова