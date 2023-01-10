Источник: от генерала Лапина в новой должности будет зависеть результат на передовой

Генерал Лапин в штабе Сухопутных войск займется подготовкой личного состава, их снабжением и вооружением

10 января 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Задачи, которые стоят перед Лапиным в штабе, очень важны для результатов СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От того, как генерал-полковник Александр Лапин, назначенный на должность начальника штаба Сухопутных войск, решит поставленные перед ним задачи, зависит исход на передовой. На плечи бывшего командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) ляжет полная подготовка формирований и личного состава сухопутных войск, снабжение людей, а также создание запасов вооружений и боевой техники. Таким мнением с URA.RU поделился источник в Минобороны. «Сухопутные войска — самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил России, и штаб этих войск очень большой, это одна из крупнейших военных организаций страны. От выполнения задач, которые решает начальник штаба, зависит результат на передовой [СВО]. Это подготовка людей — как младшего состава, так и офицеров, их снабжение. Именно начальник штаба говорит, сколько и чего недостает, а уже потом это дают заводы, кует тыл, планирует бюджет», — объяснил источник. Новость по теме Генерал Лапин получил новую должность в Минобороны Также среди задач начальника штаба Сухопутных войск — разработка номенклатуры и оценка и проверка образцов новейшего вооружения, продолжает собеседник. То, что ранее генерал-полковник Лапин был на передовой, а теперь сядет в штаб, источник не считает из ряда вон выходящим. «Для Лапина это не в новинку, он и раньше штабные должности проходил (с 2014 по 2017 годы Александр Лапин являлся начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа; в 2017 году был начальником штаба группировки войск РФ, участвующих в гражданской войне в Сирии. — прим. ред). Административная и бумажная работа присуща многим должностям такого уровня, он и когда командующим [ЦВО] был — там бумажной работы было немеряно», — продолжает источник. При этом инсайдер не исключает, что деятельность нового начальника штаба Лапина не ограничится работой в тылу. «Это зависит от личности — сколько на себя возьмет», — считает собеседник.



Ранее агентство сообщало, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ. Источник URA.RU в Минобороны подтверждал, что Лапин уже приступил к исполнению новых обязанностей. С 2017 года Александр Лапин командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО), а с начала спецоперации руководил группировкой войск «Центр». Имеет звание Героя России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

От того, как генерал-полковник Александр Лапин, назначенный на должность начальника штаба Сухопутных войск, решит поставленные перед ним задачи, зависит исход на передовой. На плечи бывшего командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) ляжет полная подготовка формирований и личного состава сухопутных войск, снабжение людей, а также создание запасов вооружений и боевой техники. Таким мнением с URA.RU поделился источник в Минобороны. «Сухопутные войска — самый многочисленный по боевому составу вид Вооруженных сил России, и штаб этих войск очень большой, это одна из крупнейших военных организаций страны. От выполнения задач, которые решает начальник штаба, зависит результат на передовой [СВО]. Это подготовка людей — как младшего состава, так и офицеров, их снабжение. Именно начальник штаба говорит, сколько и чего недостает, а уже потом это дают заводы, кует тыл, планирует бюджет», — объяснил источник. Также среди задач начальника штаба Сухопутных войск — разработка номенклатуры и оценка и проверка образцов новейшего вооружения, продолжает собеседник. То, что ранее генерал-полковник Лапин был на передовой, а теперь сядет в штаб, источник не считает из ряда вон выходящим. «Для Лапина это не в новинку, он и раньше штабные должности проходил (с 2014 по 2017 годы Александр Лапин являлся начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа; в 2017 году был начальником штаба группировки войск РФ, участвующих в гражданской войне в Сирии. — прим. ред). Административная и бумажная работа присуща многим должностям такого уровня, он и когда командующим [ЦВО] был — там бумажной работы было немеряно», — продолжает источник. При этом инсайдер не исключает, что деятельность нового начальника штаба Лапина не ограничится работой в тылу. «Это зависит от личности — сколько на себя возьмет», — считает собеседник. Ранее агентство сообщало, что генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск РФ. Источник URA.RU в Минобороны подтверждал, что Лапин уже приступил к исполнению новых обязанностей. С 2017 года Александр Лапин командовал войсками Центрального военного округа (ЦВО), а с начала спецоперации руководил группировкой войск «Центр». Имеет звание Героя России.