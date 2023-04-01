Блогер-инвалид спел песню про масштабный пожар на заводе в Арамиле. Видео

02 апреля 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Местный блогер посвятил песню масштабному пожару, случившемуся на заводе Фото: Дарья Попова © URA.RU Свердловский блогер-инвалид под никнеймом Rula Huba сочинил рэп про масштабный пожар в здании научно-производственного комплекса в Арамиле. Видеоролик мужчина опубликовал на своем втором YouTube-канале Fan Rula. «Приехал я в город и произошло нечто непонятное. Вышли люди на улицу, увидели пламя. <…> Желаю, чтобы такого больше никогда не произошло на заводе», — зачитал Rula Huba. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к блогеру, ответ ожидается. Согласно страничке в соцсети «ВКонтакте», мужчину зовут Роман, ему 27 лет. Он окончил Ревдинский многопрофильный техникум, выучился на повара-кондитера. На своем основном YouTube-канале мужчина написал, что является инвалидом с самого детства. «Я, ребят, инвалид с рождения самого, но не опускаю руки и радуюсь жизни!» — заявил Rula Huba. Как сам отмечает свердловский блогер, он снимает прохождения различных компьютерных игр, влоги, обзоры на технику и пишет музыку в программе Rap Fame. Пожар на лакокрасочном заводе произошел 24 марта. В этот день Роман стал очевидцем этого инцидента. Он записал видео и выложил его на платформу YouTube в день происшествия. На данный момент ролик набрал 207 просмотров. Спустя четыре дня мужчина записал видео, в котором показал, что осталось от завода. 1 апреля Роман опубликовал видео с песней, которую посвятил этому ЧП. Ранее URA.RU писало, что утром 24 марта в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса. Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров. Затем, территория охваченная огнем, увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Читатели агентства сообщали о взрыве на территории возгорания. Из-за обильного едкого дыма в Кольцово пришлось изменить схему посадки самолетов из-за этого инцидента. На место происшествия выезжала группа специалистов регионального Роспотребнадзора, а санврачи проверяли качество воздуха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловский блогер-инвалид под никнеймом Rula Huba сочинил рэп про масштабный пожар в здании научно-производственного комплекса в Арамиле. Видеоролик мужчина опубликовал на своем втором YouTube-канале Fan Rula. «Приехал я в город и произошло нечто непонятное. Вышли люди на улицу, увидели пламя. <…> Желаю, чтобы такого больше никогда не произошло на заводе», — зачитал Rula Huba. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к блогеру, ответ ожидается. Согласно страничке в соцсети «ВКонтакте», мужчину зовут Роман, ему 27 лет. Он окончил Ревдинский многопрофильный техникум, выучился на повара-кондитера. На своем основном YouTube-канале мужчина написал, что является инвалидом с самого детства. «Я, ребят, инвалид с рождения самого, но не опускаю руки и радуюсь жизни!» — заявил Rula Huba. Как сам отмечает свердловский блогер, он снимает прохождения различных компьютерных игр, влоги, обзоры на технику и пишет музыку в программе Rap Fame. Пожар на лакокрасочном заводе произошел 24 марта. В этот день Роман стал очевидцем этого инцидента. Он записал видео и выложил его на платформу YouTube в день происшествия. На данный момент ролик набрал 207 просмотров. Спустя четыре дня мужчина записал видео, в котором показал, что осталось от завода. 1 апреля Роман опубликовал видео с песней, которую посвятил этому ЧП. Ранее URA.RU писало, что утром 24 марта в Арамиле загорелось здание научно-производственного комплекса. Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров. Затем, территория охваченная огнем, увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Читатели агентства сообщали о взрыве на территории возгорания. Из-за обильного едкого дыма в Кольцово пришлось изменить схему посадки самолетов из-за этого инцидента. На место происшествия выезжала группа специалистов регионального Роспотребнадзора, а санврачи проверяли качество воздуха.