Командующий батальоном «Апостол» указал на важность знаний Лапина для фронта

02 апреля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Боец из зоны СВО ответил профессионализм Лапина, который видно по отданным приказам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На фронте пригодятся те знания, которые есть у начальника Главного штаба Сухопутных войск, Героя России, генерал-полковника Александра Лапина, вернувшего в зону СВО, чтобы ставить задачи для российских войск. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР. «Любой генерал, который воюет сегодня, знает свою работу. Если не будет таких генералов, как Лапин, нам придет конец. По крайне мере, они могут собрать воедино то, что сегодня нужно собирать. Я здесь уже год, и я понимаю, что такое военное образование. Без их знаний мы сегодня ничего не сделаем. Они также не спят, как и мы, сутками, они с нами в окопах, ездят, проверяют, все делают», — заявил «Ангел». Он отметил, что задачи, поставленные генералами, в том числе Лапиным, были профессиональны. «У них образований и знаний хватает. Я здесь со многими уже знаком, видел, как они работают, какие задачи нам нарезают. Я бы не сказал, что они были не профессиональны. Все зависит от исполнителей этих задач, отсюда все проблемы. Некоторые начинают осуждать их действия, а осуждать надо не их, а половников, которые исполняют приказы генералов», — уверен Юрий Гагарин. О возвращении генерала Лапина на фронт стало известно 1 апреля. Его назначение пришлось на период подготовки ВСУ к активному контрнаступлению. По мнению генерал-майора Николая Тутрина, Лапин будет решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев считает возвращение генерала в зону СВО закономерностью, так как он является «одним из самых подготовленных, умелых генералов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фронте пригодятся те знания, которые есть у начальника Главного штаба Сухопутных войск, Героя России, генерал-полковника Александра Лапина, вернувшего в зону СВО, чтобы ставить задачи для российских войск. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР. «Любой генерал, который воюет сегодня, знает свою работу. Если не будет таких генералов, как Лапин, нам придет конец. По крайне мере, они могут собрать воедино то, что сегодня нужно собирать. Я здесь уже год, и я понимаю, что такое военное образование. Без их знаний мы сегодня ничего не сделаем. Они также не спят, как и мы, сутками, они с нами в окопах, ездят, проверяют, все делают», — заявил «Ангел». Он отметил, что задачи, поставленные генералами, в том числе Лапиным, были профессиональны. «У них образований и знаний хватает. Я здесь со многими уже знаком, видел, как они работают, какие задачи нам нарезают. Я бы не сказал, что они были не профессиональны. Все зависит от исполнителей этих задач, отсюда все проблемы. Некоторые начинают осуждать их действия, а осуждать надо не их, а половников, которые исполняют приказы генералов», — уверен Юрий Гагарин. О возвращении генерала Лапина на фронт стало известно 1 апреля. Его назначение пришлось на период подготовки ВСУ к активному контрнаступлению. По мнению генерал-майора Николая Тутрина, Лапин будет решать организационные вопросы сухопутных войск сил специальной военной операции. Экс-главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев считает возвращение генерала в зону СВО закономерностью, так как он является «одним из самых подготовленных, умелых генералов».