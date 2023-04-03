03 апреля 2023

Курганские власти снизили цену на здание больницы, которое продают два года

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр. Курган, поликлиника, больница, медицина, пациент
Здание больницы пытаются продать с 2021 года (архивное фото) Фото:

Власти Курганской области планируют продать здание бывшей поликлиники в Мокроусовском муниципальном округе за 800 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. В 2022 году начальная цена этого здания с прилегающей землей превышала 1 млн рублей.

«Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое, количество этажей 2, в том числе подземных 0, площадь 794 кв. м, одновременно с земельным участком, площадью 1089 кв. м. Цена, руб.: 799 000 рублей», — указано на сайте.

Здание с землей, расположенные в селе Мокроусово по адресу ул. Советская, 52 пытаются продать с 2021 года. Тогда начальная цена имущества составляла 1,034 млн рублей. Журналист Андрей Караулов называл эту продажу «трагедией и для местного населения, и для властей региона». В областном департаменте имущественных и земельных отношений URA.RU объясняли, что сейчас это здание пустует. Больница, по данным властей, располагается в действующем здании стационара. «В дополнительных помещениях для оказания медицинской помощи населению не нуждается», — отмечали в ведомстве.

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Власти Курганской области планируют продать здание бывшей поликлиники в Мокроусовском муниципальном округе за 800 тысяч рублей. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. В 2022 году начальная цена этого здания с прилегающей землей превышала 1 млн рублей. «Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, назначение: нежилое, количество этажей 2, в том числе подземных 0, площадь 794 кв. м, одновременно с земельным участком, площадью 1089 кв. м. Цена, руб.: 799 000 рублей», — указано на сайте. Здание с землей, расположенные в селе Мокроусово по адресу ул. Советская, 52 пытаются продать с 2021 года. Тогда начальная цена имущества составляла 1,034 млн рублей. Журналист Андрей Караулов называл эту продажу «трагедией и для местного населения, и для властей региона». В областном департаменте имущественных и земельных отношений URA.RU объясняли, что сейчас это здание пустует. Больница, по данным властей, располагается в действующем здании стационара. «В дополнительных помещениях для оказания медицинской помощи населению не нуждается», — отмечали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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